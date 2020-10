Нов доклад очертава пътя на Европа към икономически ефективно зелено бъдеще

Снимка: Pixabay

Организацията за цифрови иновации, консултации и трансформация Capgemini Invent публикува нов доклад, който се фокусира върху 55 проекта за чисти технологии, които могат да ускорят икономическото възстановяване и да помогнат на Европа да постигне целите си относно емисиите на парникови газове през следващите години. Докладът, озаглавен Fit for Net-Zero: 55 Tech Quests to Accelerate Europe’s Recovery and Pave the Way to Climate Neutrality, служи като ръководство за политиците и инвеститорите и предлага проекти, които да бъдат добавени към плана на Европейската комисия (ЕК) за възстановяване в размер на 750 млрд. евро, който цели едновременно да подпомогне европейската икономика и да я трансформира до 2050 г.

Проучването е поръчано от Breakthrough Energy, мрежа от организации, основана от Бил Гейтс и водещите световни технологични и бизнес лидери за ускоряване на прехода към чисто енергийно бъдеще.

Държавите членки на Европейския съюз (ЕС) ще започнат да представят своите национални планове за възстановяване и устойчивост от 15 октомври. Съществуват редица въпроси, които трябва да бъдат разгледани, включително дали техните планове са в съответствие със законодателството на ЕС в областта на климата.

Докладът на Capgemini Invent изследва и анализира съществуващи и бъдещи технологии в пет взаимосвързани икономически области: енергетика; сгради и строителство; промишленост; транспорт; храна и земеделие.

Въз основа на това изследване Capgemini Invent идентифицира 55 технологии, които най-вероятно ще доведат до резултати с нужните скорост и мащаб. Тези проекти имат потенциал да създадат пазар на беземисионни стоки и услуги на обща стойност до 790 млрд. евро брутна добавена стойност годишно, да намалят емисиите с 871 тона въглероден еквивалент и да създадат близо 13 милиона работни места до 2030 г. както чрез нови позиции, така и чрез трансформация на съществуващите. С течение на времето всяко евро, вложено в това портфолио от чисти технологии, се очаква да генерира 9 евро от бъдещия оборот на европейските пазари до 2050 г. Тези проекти също могат да помогнат за подобряване на качеството на въздуха, безопасността на храните и енергийната независимост в Европа.

Изследването заключва, че драстичното намаляване на емисиите е възможно в петте ключови области, като това може да помогне на Европа да намали с 55% емисиите спрямо нивата от 1990 г. до 2030 г. и да осигури климатично неутрална икономика до 2050 г.

В същото време новите инвестиции в иновации ще осигурят нови работни места. 55-те проекта ще изискват около 144 млрд. евро публични и частни инвестиции годишно и ще подкрепят 12,7 млн. нови специализирани и устойчиви работни места.