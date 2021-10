Половината от уязвимите на животозастрашаваща топлина хора живеят в Индия

Снимка: Dhiraj Singh/Bloomberg

Световноизвестният писател на научна фантастика Ким Стенли Робинсън пише в последния си роман „Министерството за бъдещето“, че смъртоносен топлинен купол унищожава почти цялото население на провинциален град в Индия, което поставя основите на радикално политическо движение за борба с изменението на климата.

Две години след излизането на книгата ново проучване, публикувано тази седмица в Proceedings of the National Academy of Sciences, предлага тревожни данни, които биха могли да превърнат разказа му в реалност, пише Bloomberg.

Изследователите установяват, че повече от половината хора на Земята, които са изправени пред животозастрашаващ топлинен стрес, причинен от изменението на климата, живеят в Индия.

Жителите на градовете във втората по брой на населението страна в света понасят основната тежест на глобалното затопляне през последните три десетилетия и рисковете за здравето им се увеличават, посочват изследователите в доклада си.

„Нашият анализ поставя под въпрос бъдещата устойчивост и справедливост за населението, което живее и се премества в много от градските населени места на планетата“, пишат авторите, които са базирани в САЩ. „Изменението на климата увеличава честотата, продължителността и интензивността на изключителна топлина по целия свят“, допълват те.

В Индия се намират 17 от 50-те града най-засегнати от топлинен стрес, става ясно от доклада. Ню Делхи се класира на второ място, а столицата на Бангладеш Дака оглавява списъка.

Общо 1,7 млрд. души, или почти една четвърт от световното население, живеят в градски райони, където екстремното излагане на топлина се е увеличило, сочат данните от проучването. Почти две трети от глобалното увеличение на градското излагане на силна топлина е в Субсахарска Африка и Южна Азия. Това отчасти се дължи на изменението на климата и ефекта на градския топлинен остров - температурите в градските райони са по-високи поради материалите, използвани за изграждане на пътища и сгради.

Това се обяснява и с бързото увеличение на броя на хората, живеещи в гъстонаселени градски райони. Градското население се е увеличило от 2 млрд. души през 1985 г. до 4,4 млрд. души днес.

Въпреки че моделите варират от град до град, ръстът на градското население е най-бърз сред африканските градове, където правителствата не са планирали или изграждали инфраструктура, която да отговаря на нуждите на новите градски жители.

Изследователите са извършили статистически анализ на 13 115 града по света, като са използвали т.нар. „wet bulb index“ - мярка, която отчита температурата, влажността, скоростта на вятъра и лъчистата топлина.

Когато този индекс надвиши 30 градуса по Целзий, Международната организация по стандартизация казва, че работниците са изправени пред заболявания, свързани с топлината, които могат да доведат до смърт.

„Излагането на изключителна топлина в градските райони е много по-широко разпространено и се увеличава в много повече области, отколкото преди осъзнавахме“, коментира съавторът Кели Кейлър, директор на Института за изследване на Земята към Калифорнийския университет в Санта Барбара.

„Почти всеки пети човек на Земята е изложен на увеличена топлина в градовете последните 30 години“, допълва Кейлър.

Учените предупреждават още, че повече от 3 млрд. градски жители живеят на 25 километра или по-далеч от метеорологична станция със стабилен отчет. Това означава, че ефектите от изключителна топлина за стотици милиони хора по света просто не са документирани.

Всъщност според официални документи има само две екстремни горещи събития със значително въздействие върху Африка на юг от Сахара от миналия век. Резултатите от това проучване показват, че това не е вярно.

Най-незасегнати от тенденциите са хората, които живеят в Европа, Северна Америка и Австралия.

По статията работиха: Миглена Иванова, редактор Виктория Тошкова