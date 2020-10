Тръмп се завърна - по-агресивен от всякога

Гъста тълпа пред президентския самолет на пистата във Флорида. Снимка: Zack Wittman/Bloomberg

Американският президент извика пред стотици свои привърженици, че може да мине през аудиторията без никакви проблеми. „Справям се толкова добре, че не можете да повярвате“, каза той в понеделник, „аз давам на всеки от вас голяма, сочна целувка, на мъжете, на красивите жени. Целувам всички, просто всички”.

В първата си голяма предизборна кампания след заразяването си с коронавируса Доналд Тръмп се опита да превърне болестта си в послание за победа. Той се шегуваше, викаше, танцуваше на "YMCA".

Успоредно с големия митинг в затруднения от вируса щат Флорида неговата кампания публикува нов слоган: "Президентът Тръмп разби Коронавируса". Тръмп може да се види в рекламата и като мускулест супергерой в боксов ринг, който нокаутира вирусната клетка.

Президентът беше прекарал три дни в болницата в началото на октомври и беше лекуван с допълнителен кислород и лекарствен коктейл, наред с други неща. Междувременно личният му лекар удостоверява, че е дал отрицателен тест и „вече не е заразен“.



Личният героичен разказ на президента противоречи на драматичната реалност в САЩ. Повече от 214 000 души са починали след диагностициране с инфекцията. В следващите дни Съединените щати ще преминат осем милиона заразени.

Последиците от вируса предизвикаха историческа икономическа криза и масова безработица, като спрямо пролетта все още липсват десет милиона работни места. "Колкото по-дълго Доналд Тръмп остава президент, толкова по-безразсъден става", коментира в понеделник неговият претендент от демократите Джо Байдън.

Тръмп и феновете му обявяват пандемията за приключена или поне под контрол. Президентът продължавал да прилага забраните за пътуване срещу Китай "и срещу блокиранията от типа на Европа" на ранен етап, а по-строгите мерки само биха навредили на икономиката и хората. „Искаме нормален живот, това е всичко, което искаме“, извика Тръмп във Флорида.

Президентът похвали Флорида, че е "отворена за бизнес", отново настоя за отваряне на училищата и нормализиране на икономиката и заяви, че САЩ са "напът да имат 100 милиона ваксини преди края на годината".



Снимки показаха, че Тръмп не носеше маска, когато заминаваше за Флорида - ключов щат за изборите през ноември. Той пристигна без маска на митинга в Санфорд. Повечето хора на проявата, проведена на открито, бяха без маски и стояха плътно един до друг.

Силно противопоставяне спрямо демократите



„Когато си президент, не можеш да се скриеш в мазето. Може би е рисковано, но трябва да излезеш”, каза той, имайки предвид Байдън. Демократът провежда значително по-малки митинги, често в стил на автокиното, с изискване за маска и строги правила за дистанция. В същото време главният американски експерт по заразни болести Антъни Фаучи каза, че "много проблеми" чакат САЩ, ако хората не бъдат убедени да носят маски и да избягват големите събирания.

Тръмп, който постоянно е зад Байдън в предизборните анкети, разчита на грандиозна контрастна програма във фазата на горещата предизборна кампания. Всеки ден до изборите той иска да проведе митинг от типа Fly in, Fly out, което означава изяви директно на пистата, пред президентския самолет Air Force One.

От чисто логистична гледна точка кампанията на Тръмп подобри тези типични митинги. Самолетът кацна във Флорида в 18:39 ч. местно време, а Тръмп беше на сцената 20 минути по-късно. Същото се очаква да се повтори тази седмица в Пенсилвания, Айова и Северна Каролина.

Във Флорида Тръмп даде най-доброто от обещанията си. "Винаги, винаги ще бъда “Америка на първо място", каза той. „Сънливият Джо“, както той нарича Джо Байдън, „ще утрои вашите данъци. Но ние ще унищожим вируса с ваксина и ще оставим икономиката да расте гигантски”. Като призив за изборите той извика към своите привърженици: „Не прецаквайте това!“. Те му благодариха с хоровото: “Four more years!” (Още четири години, б.ред.).

Тръмп говори в продължение на един час, външно изглеждаше, както винаги, и даде да се разбере, че ще бъде напълно готов за атака за последния напън на предизборната кампания. Байдън ще „направи красивите ни предградия по-опасни и ще прогони Бог от пазара“, извика президентът. „Ако той спечели, няма да има нищо друго, освен хаос, но ние няма да го оставим да победи“. „На лявата тълпа“, каза Тръмп, „няма да позволим и най-малката победа“.

Тръмп продължава да изостава от Байдън

Няколко седмици преди изборите обаче изглежда все по-малко вероятно основните послания на Тръмп да излязат извън лоялната му база. Предимството на Байдън в анкетите нараства непрекъснато през последните няколко дни. Според уебсайта за анализ RealClearPolitics демократът сега води с почти десет процентни пункта пред Тръмп средно за страната.



Други анкети показват, че Байдън е увеличил преднината в няколко шата, които Тръмп бе спечелил през 2016 г.: включително Северна Каролина, Аризона, Джорджия, Флорида, Мичиган, Уисконсин и Пенсилвания. Победата в три или четири от тези щати вероятно би била достатъчна, за да влезе той в Белия дом. Абсолютното мнозинство от общонационалните гласове, т. Нар. „popular vote“, е от второстепенно значение за победата на изборите.

По материали на агенциите

По статията работи: Бойчо Попов