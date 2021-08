Агонията на изоставените в Афганистан

Докато на летището в Кабул се разгръщат сцени на безумен хаос, някои от нас ги гледат с изстинали сърца и скръб, други са разтревожени и предпазливи. („Вдигнете ръка, ако искате този самолет да кацне във вашия град“, написа в Twitter водещият на Newsmax Стив Кортес.)

