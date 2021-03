Хонконг поведе ръстовете на азиатските пазари

Снимка: Bloomberg L.P.

Водещите индекси в Азиатско-Тихоокенаския регион записаха ръстове в сряда, въпреки че частно проучване показа забавяне на растежа в сектора на услугите в Китай през изминалия месец, съобщава CNBC.

Начело на доброто представяне застана хонконгският индекс Hang Seng, който прибави 2,7% до ниво от 29 880,42 пункта. Акциите на китайските банки, листнати на борсата в града, също поскъпнаха: тези на China Construction Bank прибавиха 6,2%, на Industrial and Commercial Bank of China – 3% и на Bank of China – 1,6%.

В континентален Китай индексите също записаха повишения за деня. Бенчмаркът Shanghai composite напредна с 2% до 3576,90 пункта, а Shenzhen component с 1,2% до 14 932,39 пункта.

Индексът на мениджърите по поръчките на Caixin/Markit за услугите в Китай през февруари бе на ниво от 51,5 пункта – спад спрямо януарското четене от 52 пункта. Въпреки това той остава над прага от 50 пункта, който разделя свиването от растежа. Колкото до производствената активност, тя се ускорява с най-бавния темп от девет месеца през февруари, тъй като слабото чуждестранно търсене и влошаването на ситуацията с коронавируса натежаха върху производството.

В Австралия водещият измерител S&P/ASX 200 напредна с 0,8% до 6818 пункта. По-рано бе съобщено, че брутният вътрешен продукт на островната държава е нараснал с 3,1% на сезонно коригирана база през декемврийското тримесечие. Това е над очакванията за ръст от 2,5% от икономисти, допитани от Ройтерс. Въпреки това стойността е под тази за предходното тримесечие, когато покачването бе от 3,4%.

В Япония показателят Nikkei 225 и Topix напреднаха с по 0,5%, достигайки съответно 29 559,10 пункта и 1904,54 пункта.

Южнокорейският измерител Kospi прибави 1,3% до 3082,99 пункта.

Широкият измерител за Азиатско-Тихоокеанските акции извън Япония на MSCI прибави 1,7%.

При валутите доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница конкурентни валути, нараства леко до 90,84 пункта.

Японската йена се разменя при цена от 106,86 йени за долар, като все още е под нивата от под 105,7 йени от миналата седмица. Австралийският долар достига цена от 0,783 щатски долара, след като вчера се движи около 0,774 долара.

По статията работи: Елена Илиева