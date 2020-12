Японски концерни се включват в мащабна организация в подкрепа на водорода

Снимка: Qilai Shen/Bloomberg

Общо 88 компании в Япония, в това число и автомобилният концерн Toyota Motor и три от най-големите местни банки, се присъединяват към Японската асоциация за водород (JH2A), която беше създадена в понеделник (7 декември). Целта на организацията е да насърчи по-широкото използване на водородна като източник на енергия, съобщава Nikkei Asia Review.

В списъка на членове на JH2A влизат още доставчикът на водород Iwatani, както и кредиторите Sumitomo Mitsui Financial Group, Mizuho Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group.

JH2A има за цел да се справи с проблемите около използването на водород, включително високите разходи, липсата на търсене и нуждата от инвестиции. Инициативата е свързана с поставената от правителството на Япония цел за постигне въглероден неутралитет до 2050 г.

Водородът се счита за съществен фактор по пътя на Япония към климатичен неутралитет, тъй като при изгаряне той не отделя въглероден диоксид. Може да се използва и в сектори, които е трудно да се електрифицират с възобновяема енергия, като производството на стомана.

"За да се постигне водородно общество, трябва да има огромен капитал под различни форми", като например такъв за развитие на инфраструктурата и научноизследователска и развойна дейност, заяви председателят на SMBC Такеши Кунибе.

Той предлага да се проведат дискусии за създаване на нова система на непряко финансиране, подкрепена от правителството, или схема за привличане на зелени инвестиции от институционални инвеститори. JH2A планира да създаде и управлява нов фонд, които да подкрепя такива инвестиции.

Освен това асоциацията ще лобира за регулаторни промени. Председателят на Toyota Такеши Учиямада заяви, че тъй като регулаторните препятствия в Япония са по-големи, отколкото в други страни, компанията ще "дискутира с различни заинтересовани страни в производството, логистиката и употребата на водород и ще си партнира със свързани органи, за да представи предложения на правителството".

Toyota, която се подготвя да пусне нов модел автомобил, работещ с водород, се сблъсква с високите разходи за изграждане на зарядни станции.

Председателят на Iwatani Акиджи Макино предположи, че разходите могат да бъдат по-ниски, ако изискванията за материалите, използвани за водородните станции, бъдат облекчени до нивото им в Германия.

Японският министър на икономиката, търговията и промишлеността Хироши Каджияма заяви, че "да се разглежда водородът като нов енергиен източник и да се ускори социалното му прилагане сега е най-важното". Той допълни още, че Япония трябва да продължи да се стреми към световно лидерство в тази област.

Японското правителство обяви своята водородна стратегия сравнително рано през 2017 г., но други, като Германия и ЕС, обявиха амбициозни стратегии през тази година за ускоряване на усилията за използването на водород.

Каджияма добави, че въвеждането на субсидии, данъчни стимули и дерегулации за развитието на водорода ще бъдат включени в правителствената стратегия "Зелен растеж", която се очаква да бъде обявена по-късно този месец.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева