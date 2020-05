Индексите в Япония и Австралия бележат ръст в края на седмицата

Снимка: Архив Ройтерс

Акциите в Япония и Австралия записаха спад на цените си днес, докато повечето пазари в Азия останаха затворени заради празници, пише CNBC.

Австралийският S&P/ASX 200 се понижи с 5,01% и приключи борсовата сесия на ниво от 5249,90 пункта. Книжата на BHP успяха да отпишат 7,76% от стойността си. Повечето банки, като Commonwealth Bank of Australia и Australia and New Zealand Banking Group, също записаха спадове с по над 4,5% всяка.

Японският измерител Nikkei 225 загуби 2,84% и завърши деня с 19619,35 пункта. Цената на акциите на Tokyo Electron се сви с 5,51%. Индексът Topix пък се раздели с 2,24% и достигна 1431,26 пункта.

Основни пазари в региона, включително Китай, Хонконг, Южна Корея, Индия и Сингапур, останаха затворени в петък заради празници.

На икономическия фронт стана ясно, че южнокорейският износ е записал най-големия си спад за април от световната финансова криза насам, предаде Ройтерс, позовавайки се на данни на търговското министерство. Износът се е потопил с 24,3% на годишна база през април – най-лошият срив от май 2009 г. И все пак данните се оказаха под очаквания от анализаторите 24,5% спад.

Информацията от Южна Корея, голяма азиатска икономика и ключов износител, могат да подскажат какъв е размерът на икономическия удар от пандемията на коронавируса.

В глобален мащаб над 3,2 млн. души са установени като заразени с Covid-19. Вирусът все поне 233 хил. жертви до този момент, сочат данни на Johns Hopkins University.

