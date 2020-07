Мащабните китайски листвания владеят глобалните продажби на акции през 2020 г.

Снимка: Anthony Kwan/Bloomberg

Азиатските компании стоят зад близо половината от постъпленията от търговията с акции по света през първата половина на тази година. Трите най-големи сделки са регистрирани в региона, като вторичните емисии на китайските компании са отговорни за сериозното увеличаване на търгуваните обеми.

Компаниите в Азия са набрали 46,2 млрд. долара чрез първично публично предлагане (IPO) на акции през първите шест месеца на 2020 г., което представлява 49% от 93,9-те милиарда долара, отчетени в световен мащаб, показват данни на Bloomberg. Това е най-големият дял, достиган от една страна, за първата половина на която и да било година през последното десетилетие, като тенденцията подчертава нарастващата роля на Азия в активността на пазарите на акции.

Китайските компании съставляват по-голямата част от листванията в Азия през второто тримесечие, тъй като втората по големина икономика в света успя да се възстанови от пандемията от коронавирус по-рано от други части на света. Растящата тенденция на търгувани в САЩ акции на китайски предприятия, които се стремят да се листнат по-близо до дома на фона на нарастващото напрежение в световната търговия, също допринася за засилената активност.

„Реакцията срещу COVID-19 в Азия и предприетите бързи действия помогнаха за укрепване на доверието на инвеститорите“, коментира Кенет Чоу от Citigroup Inc. „Виждаме поток от фармацевтични и биотехнологични компании, листнати в Хонконг. Оценките им се повишиха и затова те излизат на пазара", посочва още той.

Биотехнологичните дружества са едни от малкото компании, осъществили първично публично предлагане, когато пазарът на акции се срина през март, като секторът се очертава като победител в пандемията, стимулираща търсенето на здравни грижи. Азиатските компании от сферата на здравеопазването, фармацевтиката и биотехнологиите вече успяват да наберат 8,6 млрд. долара чрез листвания през първата половина на годината, почти толкова, колкото това, което е отчетено през цялата 2019 г.

Увеличаването на дела на Азия в обема на световните листвания се случва паралелно със спада при европейските и американските компании, които са набрали по-малко пари чрез първични продажби на акции, отколкото преди година, тъй като икономиките там бяха подложени на строги ограничения за овладяване на пандемията.

Обемът на първичните продажби на акции на европейските компании спада с 50% през първото полугодие, докато този при американските дружества намалява с 13%. Обратно, азиатските компании набират с 54% повече в сравнение с миналата година чрез IPO и вторично листване.

В световен мащаб първите три първични публични предлагания за първото полугодие са изцяло на китайски компании. Лисването на JD.com Inc. е било най-голямото през този период, като компанията набира 4,46 млрд. долара от продажбата на акции в Хонконг. Следва Beijing-Shanghai High Speed Railway Co., която набира през януари 4,34 млрд. долара на новата платформа на борсата в Шанхай за търговия с акции на технологични компании STAR. NetEase Inc е третата китайска компания, която набира 3,13 млрд. долара от своето вторично емитиране в Хонконг през юни.

Азиатските дружества са склонни да доминират при активността на листванията през втората половина на годината, достигайки осреднен дял от 53% през за юли-декември през последните десет години, показват данни. През второто полугодие на 2019 г. азиатските компании реализират 52% от постъпленията от продажба на акции, подкрепени от сделката на Alibaba Group Holding Ltd. за 13 млрд. долара в Хонконг.

Втората половина на 2020 г. започна отново със силно азиатско присъствие на пазарите на акции, като китайската Semiconductor Manufacturing International Corp. е напът да набере около 7,5 млрд. долара в най-голямото предлагане на акции от началото на годината.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева