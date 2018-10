Нови понижения на азиатските борси въпреки положителната сесия на Wall Street

Снимка: Ройтерс

Повечето големи азиатски пазари приключиха днешната сесия на червена територия на фона на силните резултати, отчетени от щатските борси в сряда, съобщава CNBC.

Японският индекс на сините чипове Nikkei 225 записа спад от 0,56% до 23 975,62 пункта.

В сряда стана ясно, че икономическото производство на островната държава е надхвърлило капацитета си след повече от 10 години. Положителната разлика между потенциалния и реалния брутен вътрешен продукт показва, че предприятията и работниците действат над своето най-ефективно ниво за постигане на производствените цели.

Някои анализатори предупреждават, че икономическият растеж ще се забави и дори може да се свие заради поредицата от природни бедствия и заплахата от разширяване на търговската война, която САЩ водят.

Днес стана ясно, че японските компании Toyota Motor и SoftBank Group възнамеряват да си партнират при създаването на технологии за автономно шофиране, увеличавайки сделките помежду си.

Двете компании ще създадат съвместно предприятие MONET, което ще стартира с капитал от 2 млрд. йени (17,5 млн. долара).

В Южна Корея местният измерител Kospi също се понижи с 1,52% до 2274,49 пункта, а акциите на козметичните компании отчетоха сериозен спад в стойността си след данните за по-слаб интерес от страна на китайските потребители. Книжата на Amorepacific отметнаха 13,04% от стойността си, докато тези на Cosmax поевтиняха с 9,91 на сто.

В Австралия показателят ASX 200 завърши сесията с повишение от 0,49% до 6176,30 пункта. Силно представяне отбелязаха компаниите от финансовия сектор. Акциите на Commonwealth Bank of Australia поскъпнаха с 0,45%, а тези на Australia and New Zealand Banking Group прибавиха 0,62% към стойността си.

Шанхайската борса отново почива, а в Хонконг индексът Hang Seng приключи деня с понижение от 1,78% до 26 608,05 пункта.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Виктория Тошкова