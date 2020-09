Само китайските индекси финишираха със спадове в Азия

Снимка: gettyimages

Основните борси в азиатско-тихоокеанския регион затвориха последната сесия за тази седмица след смесено представяне, информира CNBC. Въпреки това повечето бенчмаркове приключиха последната за седмицата сесия с ръстове на фона на надеждите за споразумение за американския пакет за подпомагане на икономиката.

Хонконгският индекс Hang Seng отписа 0,39% до 23 220,5 пункта.

Към последния час на търговията листнатите от Хонконг акции на China Evergrande Group поевтиняха с повече от 12% след спекулацуу, че основателят търси държавна подкрепа за одобряване на план за преструктуриране и предупреждава за предстояща криза със средствата си.

„В интернет се разпространяват слухове за реорганизацията на Hengda Real Estate. Съответните документи и снимки са измислени и представляват чиста клевета, причинявайки сериозни щети на репутацията ни. Компанията категорично осъжда подобни действия и е докладвала случая на органите за обществена сигурност", заявиха от своя страна от Evergrande.

В континентален Китай измерителят Shanghai composite се понижи с 0,12% до 3219,42 пункта, а показателят Shenzhen component отчете слаб спад от 0,02% до 12 814,17 пункта.

Инвеститорите наблюдават китайските активи, след като FTSE Russell обяви в четвъртък, че китайските държавни облигации трябва да бъдат включени в индекса FTSE World Government Bond от октомври 2021 г.

„Мисля, че дори преди включването или обявяването на включването, сме оптимисти по отношение на китайските облигации“, каза Тай Хуей, главен пазарен стратег в JPMorgan Asset Management.

„Намираме се в свят с нулева доходност, а китайските облигации предлагат възвращаемост между 2,5% и 3%, когато става въпрос за държавни облигации“, каза той. „От тази гледна точка, особено предвид факта, че през последните няколко месеца китайския юан се засилва, това е доста атрактивно предложение“, коментира Хуей.

Тъй като борсите в Китай ще почиват през следващата седмица поради националния празник инвеститорите се отдръпват от новите инвестиции, за да не бъдат неподготвени, каза Джан Ченю, мениджър в Shiji Hongfan. Те са били загрижени и от продължаващото напрежение между Китай и САЩ и конфликта с Тайван.



От своя страна австралийският бенчмарк ASX 200 затвори с повишение от 1,51% при 5964,90 пункта.

Акциите на банките от „Голямата четворка“ бяха основният двигател за индекса. Книжата на Australia and New Zealand Banking Group поскъпнаха с 6,28%, а тези на Commonwealth Bank of Australia се търгуваха с 3,01% по-високо. Акциите на Westpac и National Australia Bank поскъпнаха съответно със 7,39% и 6,86%.

Инвеститорите възнаградиха облекчаването на правилата за отпускане на заеми, с което правителството иска да помогне на икономиката, опустошена от пандемията на коронавируса.

„Нашата досегашна регулаторна рамка по отношение на кредитирането не е подходяща за целта“, каза австралийският финансов министър Джош Фриденбург пред журналисти.

„Нуждаем се от това банките ни да отпускат кредити, трябва да се усъвършенства регулацията, имаме нужда клиентите да имат достъп до кредити“, добави той.

В Япония измерителят Nikkei 225 се повиши с 0,51% до 23 204,62 пункта, докато индексът Topix добави 0,48% и приключи сесията при 1634,23 пункта. Показателят Kospi от Южна Корея нарасна с 0,27% и затвори при 2278,79 пункта.

Към 11:25 ч. българско време йената се търгува на ниво от 105,41 йени за долар, а австралийският долар - на стойност от 0,707 щатски долара.

