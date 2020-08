SoftBank очаква връщане към печалба през първото тримесечие на фискалната година

Снимка: Getty

Японската корпорация SoftBank Group Corp очаква да се върне към рентабилност през изминалото тримесечие, след като във вторник (4 август) стойността на листнатите ѝ акции се повиши, три месеца след като проблемите около нейния Vision Fund тласнаха групата към рекордната годишна загуба, съобщава Ройтерс.

SoftBank вероятно ще регистрира оперативна печалба в размер на 171 млрд. йени (1,62 млрд. долара) за периода април-юни, показа средната оценка на анализаторите, допитани от Refinitiv. Това би представлявало спад от 75% спрямо последната тримесечна печалба, която компанията отчита през април-юни миналата година.

Представянето на публичните активи на Vision Fund вероятно ще върне SoftBank към печалба, заяви анализаторът Кърки Будри от Redex Research.

Анализаторите се опитват да оценят несигурността за това как Vision Fund оценява портфейла си. Фондът регистрира дефицит от 1,9 трлн. йени за фискалната година, приключила през март, тъй като залозите на главния изпълнителен директор Масайоши Сон относно стартъп компаниите, като тези, свързани с компанията за споделено офис пространство WeWork, удариха на камък.

Корпорацията продаде дялове в компанията за електронна търговия Alibaba Group Holding Ltd и в операторите на безжични мрежи SoftBank Corp и T-Mobile US Inc.

През юли стана ясно, че SoftBank разглежда възможностите, включително пълна или частична продажба, или първично публично предлагане на британския дизайнер на чипове Arm Holdings, който японският конгломерат придоби преди четири години за 32 млрд. долара.

SoftBank обяви, че планира да продаде активи до 41 млрд. долара, за да подобри проблемното си портфолио и за да финансира обратното изкупуване на акциите си, които се търгуват с голямо понижение в сравнение с нетната стойност на активите.

