Въглищата ще продължат да властват в Китай въпреки амбициите на Си Дзинпин

Китайската въгледобивна индустрия не се притеснява от плана на страната за драстично намаляване на въглеродните емисии до 2060 г.

Вероятно тя ще продължи да работи по обичайния начин през следващите години, дори след изненадващото изявление на лидера на Китайската комунистическа партия (ККП) и държавен глава Си Дзинпин, че Китай иска да стане въглеродно неутрален до 2060 г., пише Bloomberg. Докато Китай добавя нови мини и въглищни електроцентрали до 2025 г., изкопаемото твърдо гориво ще продължи да доминира в енергийния сектор на страната, така че потреблението няма да усети значителен удар, посочват пожелали анонимност източници, запознати с темата.

Наскоро обявената климатична амбиция на Си Дзинпин в крайна сметка ще трябва да премахне най-мръсното изкопаемо гориво, което в момента осигурява повече от половината от енергията на Китай и поддържа 3,5 милиона работни места. Но това вероятно ще стане след години, тъй като страната все още инвестира в нов капацитет на въглищни мощности.

„Времевата рамка до 2060 г. оставя възможността за изграждане на допълнителни въглищни инсталации през следващите пет години и достигане на пикови емисии до 2030 г.“, коментира ситуацията Алекс Уитуърт, директор научни изследвания в Wood Mackenzie Ltd.

Въглищата играят важна роля в енергийния микс на Китай и са в центъра на вниманието на екоактивистите, апелиращи за по-сериозно ангажиране с борбата срещу изменението на климата. Страната добива и изгаря половината от световните доставки на въглища и това е причината енергийният ѝ сектор да има най-голям принос за новогенерираните годишни парникови газове.

Въглеродно неутралното бъдеще е несъвместимо с тази интензивност на изгаряне на въглища, която достига 3,9 млрд. тона само през миналата година. Изследователи от Института по енергетика, околна среда и икономика към университета Цинхуа посочват, че енергията от въглища ще трябва да бъде премахната до 2050 г., за да може Китай да постигне целта на Си Дзинпин.

Нови инвестиции

Китайските компании за комунални услуги, като China Resources Power Holdings Co. и China Huaneng Group Co., които години наред разчитат на въглищата и тяхната енергия за приходите си, вече инвестират агресивно във възобновяема енергия, изтъква Дженифър Сонг, анализатор от Morningstar Inc.

Все пак това не пречи на Китай да открива нови мини и да строи нови въглищни електроцентрали. Капацитетът за производство на въглища може да нарасне до 5 млрд. тона годишно до 2025 г. от 4,1 млрд. тона в момента, според Daiwa Capital Markets. Междувременно страната ще разшири капацитета си на въглищна енергия с повече от 10% до 1200 гигавата до 2025 г. според изчисления на Wood Mackenzie.

В момента страната се сблъсква с признаци на задаващ се недостиг на електроенергия, докато наближава зимата, което доведе до покачване на цените на електричеството до близо двугодишен връх.

Основните реформи, които се провеждаха досега във китайската въглищна промишленост, бяха фокусирани върху консолидирането и целта за по-висока ефективност. Страната спира по-старите и по-малки мини, като същевременно позволява да се изгради нов усъвършенстван въгледобивен капацитет. Миналата година властите откриха железопътната линия Хаоджи на стойност 30 млрд. долара, за да транспортира въглища директно от централните миннодобивни басейни до регионите, нуждаещи се най-много от енергия.

„Смятаме, че комбинация от намаляващ дял на въглищната енергия и по-ефективни въглищни централи ще доведе до значително намаляване на емисиите на фини прахови частици в цялата страна през следващото десетилетие“, смятат от Morningstar.

