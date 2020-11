Въпреки силните финансови отчети японските кредитори гледат с тревога напред

Снимка: Akio Kon/Bloomberg

Водещите японски банки предупредиха за риска от по-мрачни перспективи за следващите шест месеца, тъй като продължаващият ръст в броя на заразените с коронавирус оказва негативен ефект върху икономиките, въпреки че кредиторите в островната страна отчитат печалби през първото полугодие, които надминават пазарните очаквания, съобщава Bloomberg.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) и Mizuho Financial Group Inc. повишиха целите си за целогодишната печалба, главно благодарение на силните резултати от търговския бизнес и обслужването на обезпечени с парични средства корпоративни клиенти през 6-месечния период, приключил на 30 септември.

Прогнозата на Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. остава непроменена дори след постигане на две трети от целта на банката.

Стимулиращите мерки, предприети от правителствата и централните банки в Япония и в други страни, спомагат да се ограничи нарастването на разходите по лоши кредити. И все пак с ръста в броя на заразените с COVID-19 остава рискът, че кризата ще продължи, което ще отслаби способността на компаниите и домакинствата да изплащат дълговете си, след като ефектът на облекченията отшуми.

Второто полугодие ще бъде „много тежко", заяви в петък изпълнителният директор на MUFG Хиронори Камедзава. „Беше предприета разнообразна държавна подкрепа в Япония и в други страни и трябва внимателно да наблюдаваме как тя ще помогне за стабилизиране на икономическото възстановяване“, допълва Камедзава.

MUFG, най-голямата банка в Япония, повиши прогнозата си за годишна печалба до 600 млрд. йени (5,7 млрд. долара) от предходната прогноза за 550 млрд. йени. Камедзава изтъкна, че повишената оценка отразява по-големите приходи от бизнеса за инвестиционно банкиране отвъд граница, както и по-добрия контрол на разходите.

Sumitomo Mitsui отчете печалба за първото полугодие в размер на 270,1 млрд. йени, което представлява 68% от целта ѝ за цялата фискална година, приключваща в края на март 2021 г. Банката се въздържа от повишаване на прогнозата поради „продължаващата несигурна среда“, както и заради пандемията.

Ден по-рано Mizuho повиши целта си за годишна печалба до 350 млрд. йени от 320 млрд. йени, на базата на „стабилното" представяне през първото полугодие, както по отношение на търговията, така и в бизнеса с клиенти.

„Темпът на икономическо възстановяване остава бавен и има опасения относно втора и трета вълна на пандемията“, изтъква изпълнителният директор на Mizuho Тацуфуми Сакай, като добавя: „Поглеждайки напред, трябва да бъдем по-предпазливи“ и да се спазват противоепидемичните мерки.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева