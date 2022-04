Животозастраховането като инвестиция – в новото специално студио на Bulgaria ON AIR

Снимка: Investor Media Group

В турбулентната 2022-а година, донесла комбинация между пандемия, бушуваща наблизо война и икономически предизвикателства, една тема се откроява все по-ясно – тази за животозастраховането като начин за адресиране на рисковете в нашия живот. Затова в годината, в която българското застраховане отбелязва 140 години застраховане в България, а Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) празнува 30-ата си годишнина, Bulgaria ON AIR подготвя специално телевизионно студио, насочено именно върху развитието на животозастрахователния пазар у нас.



Мултиплатформеният проект на Bulgaria ON AIR „Застраховки „Живот“ – защита и инвестиции“ се организира за пръв път у нас съвместно с Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и ще се излъчи на 10 април от 17:30 часа в ефира и Facebook страницата на националната телевизия, както и онлайн на Dnes.bg и Investor.bg. Той ще събере в студиото си едни от водещите имена в застрахователния сектор, които ще коментират актуалните тенденции и подема в животозастраховането, причините за силния пазарен ръст, особено при животозастраховките, свързани с инвестиционен фонд и ползите, които тези продукти носят на потребителите.



За развитието и перспективите пред животозастрахователния ни сектор, за животозастраховките като инструмент, предлагащ защита на здравето и живота и заедно с това възможност за инвестиции, на 10 април ще разкажат зам.-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, Владимир Савов, Светла Несторова - главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД, и Веселин Ангелов - изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“ и член на Управителния съвет на АБЗ. В дискусията ще се включат Ивайло Пеев, управляващ партньор/CEO в Life Partners Bulgaria и Явор Ачев - мениджър за България на „Амунди“. В хода на разговора ще станат ясни механизмите за управление на вложените от клиентите средства, възможностите за гъвкав и индивидуален инвестиционен избор и достъп до международните пазари при преференциални условия.



По време на специалния мултиплатформен проект „Застраховки „Живот“ – защита и инвестиции“ пред модератора и водещ на предаването Money.bg на Bulgaria ON AIR Петър Илиев експертите ще разкажат повече и за основните животозастрахователни продукти на българския пазар, за информирания избор и основните етапи и етиката в продажбения процес, за механизмите за защита на потребителите и свързаните с тях регулации и още важни и любопитни подробности по темата.



Не пропускайте дебютното издание на телевизионното студио „Застраховки „Живот“ – защита и инвестиции“ на 10 април от 17:30 часа в ефира и Facebook страницата на Bulgaria ON AIR. Проектът ще се излъчи от обновеното студио на телевизията в HD формат, благодарение на технологичната и визуална модернизация на Bulgaria ON AIR по повод 10-ата й годишнина.



„Застраховки „Живот“ – защита и инвестиции“ се организира съвместно с Асоциацията на българските застрахователи и ще се излъчи и онлайн на Dnes.bg и Investor.bg, които са медийни партньори на проекта.

