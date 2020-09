Коронавирусът е свил оборота на The Mall със 7% през първото полугодие

Снимка: The Mall

Оборотът на столичния търговски център The Mall на бул. „Цариградско шосе“ е намалял с 6,9% на годишна основа през първото полугодие вследствие на пандемията от COVID-19, сочи отчетът на собственика на мола, южноафриканския фонд за инвестиции в недвижими имоти Hyprop Investments Limited.

Спадът е по-малък в сравнение с останалите търговски центрове в Източна Европа, които фондът притежава. Компанията е собственик на два мола в Загреб и по един в Белград, Подгорица и Скопие чрез базираното във Великобритания дружество Hystead Limited, в което Hyprop притежава дял от 60%. Останалите 40% са собственост на PDI Investment Holdings.

През същия период посещаемостта на The Mall е намаляла със 17,2%, сочат данните от отчета. 3,4% са свободните площи в търговския център, като равнището им е най-високото сред притежаваните от Hyprop имоти в Източна Европа. През 12-те месеца до края на юни тази година молът е бил посетен от 7 млн. души.

Германският дискаунтър KIK е сред новите наематели в The Mall, а Arena Cinema е направила частичен ремонт на киносалоните си. Raffy Bar and Gelato ще отвори свой обект в къта за хранене след края на преустройството му, който се очаква да е през ноември тази година, а общата инвестиция е за 1,1 млн. евро. Германската ритейл верига Peek & Cloppenburg е разширила зоната си за продажби, включвайки брандове като Joop! и Hugo Boss в нова част за мъжко облекло. Световната верига за обзавеждане на дома Madame Coco, която получи награда за най-добра експанзия в Европа миналата година, трябва да открие свой магазин в The Mall този месец, след като отвори първия си обект в Bulgaria Mall през февруари.

В същото време 7 от 32-та магазина на веригата Inditex, която обяви планове да закрие някои от обектите си и да се съсредоточи върху онлайн търговията, ще бъдат затворени в моловете на Hyprop в София, Подгорица и Белград. Компанията обаче уточнява, че става въпрос за магазини на по-малките брандове на веригата Oysho, Pull and Bear, Stradivarius и Bershka, докато водещите магазини Zara и Massimo Dutti ще останат отворени в моловете.

Южноафриканският фонд е установил редица потенциални наематели, които могат да заемат затворените обекти на Inditex и води преговори с Defacto, Sportisimo, Nike, Terranova, Pandora, Tiffany, Cropp and House (част от LPP Group).

Hyprop придоби The Mall през 2017 г. в сделка за 176 млн. евро. През юни м. г. приключи разширяването на търговския център, което прибави 12 хил. кв. м към площта му и 40 нови магазина, а стойността на инвестицията беше близо 24 млн. евро. Така общият брой на търговските обекти в мола достигна 222, което го превръща във втория по големина търговски център в България с площ от 62 хил. кв. м след Paradise Center на бул. „Черни връх“.

Акцент върху Европа

Южноафриканският фонд е постигнал значителен напредък в засилването на доминацията на търговските си центрове в източноевропейския си портфейл чрез инициативи за управление на активи, модернизиране на обекти, привличане на нови наематели и разширяване на моловете, където има подходящи условия за това, става ясно от отчета. През първото полугодие компанията е придобила останалите 10% от търговските центрове City Center One East и City Center One West в Загреб и е напът да препозиционира Skopje City Mall.

Към 30 юни свободни са били само 0,9% от площите в моловете на Hyprop в Източна Европа. Нови договори за наем са подписани за общо 12 129 кв. м брутна отдаваема площ при среден ръст на наемите от 16,5%. Наемни договори за 21 580 кв. м са били подновени при среден ръст на наемите от 1,1%.

Приходите от наеми са намалели с около 11 млн. евро от март до юни тази година, но след смекчаването на ограниченията заради коронавируса оборотите на наемателите и посещаемостта на моловете се възстановяват, макар че остават под нивата от предходната година.

Общата стойност на притежаваните от Hyprop търговски центрове в Източна Европа се оценява на 804 млн. евро след придобиването на останалите 10% от двата мола в Хърватия.

Коронавирусната криза е намалила печалбата за разпределяне сред акционерите с 434 млн. южоафрикански ранда (21,8 млн. евро) до 493,4 цента на акция. Загубените приходи от южноафриканския портфейл заради COVID-19 възлизат на 267 млн. ранда (13,4 млн. евро) вследствие на намаляването на наемите и отлаганетона плащанията, предоставени на наемателите между април и юни.

В същото време фондът е предприел значителни стъпки, за да заздрави счетоводния си баланс. Деноминираният в долари дълг е намалял с 271 млн. долара през последните две години благодарение на приходите от продажбите на африкански активи и рефинансирането на деноминиран в долари дълг в рандове, а 1,2 млрд. ранда (604 млн. евро) ликвидни средства от финансовата 2020 г. са били използвани за изплащане на дълг.

Съотношението между дълга и собствения капитал на Hyprop към 30 юни е 41,4% и е било негативно повлияно от понижаването на стойността на инвестиционните имоти заради коронавируса, влошаване на някои африкански активи и обезценяването на ранда.

Приходите на Hyprop за първото полугодие възлизат на 15,6 млрд. евро, като намаляват спрямо 16,2 млрд. евро година по-рано. Нетната оперативна печалба възлиза на близо 63,9 млн. евро спрямо 77,3 млн. евро през първото полугодие на 2019 г.

По статията работиха: Божидарка Чобалигова, редактор Десислава Попова