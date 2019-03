Собственикът на The Mall планира да отвори 40 нови обекта в търговския център

Снимка: The Mall

Британското дружество Hystead Limited, собственост на Hyprop Investments и PDI Investment Holdings, което притежава търговския център The Mall на бул. „Цариградско шосе“, планира голямо обновяване на части от мола. То ще включва отварянето на приблизително 40 нови търговски обекта, както и на изложбена площ. Към момента търговският център е запълнен изцяло.

Това става ясно от отчета на компанията за второто полугодие на миналата година. Обновяването е част от одобрените или планирани капиталови проекти на стойност 25 млн. евро за тази година в обектите на Hystead в Югоизточна Европа.

Инвестициите на Hyprop в региона чрез базираното във Великобритания дружество Hystead Limited, в което компанията притежава дял от 60%, включват Delta City в Белград, Delta City в Подгорица, City Mall в Скопие, The Mall в София и 90% от търговските центрове City Centre One Zagreb East и City Centre One Zagreb West в хърватската столица Загреб.

Търговските центрове на компанията в Югоизточна Европа са продължили да се представят добре през втората половина на миналата година, като средните наемни нива и гъстотата на обектите във всички молове са нараснали спрямо 2017 г. въпреки ниската инфлация и са допринесли за ръста на нетните оперативни приходи, отбелязва компания в отчета си.

Бордът на директорите ще изплати на акционерите дивидент от 385,6 цента на акция през второто полугодие на 2018 г. спрямо 376,3 цента на акция през същия период на предходната година. Печалбата, която ще бъде разпределена на акционерите, е нараснала за периода с 5,6% от 58,2 млн. евро през шестте месеца до 31 декември 2017 г. до 61,5 млн. евро за второто полугодие на миналата година, става ясно още от отчета.

Печалбата от търговските центрове в Югоизточна Европа, която ще бъде разпределена между акционерите, се е увеличила с 16,6% от 7,3 млн. евро през второто полугодие на 2017 г. на 8,5 млн. евро през второто полугодие на тази година.

Hyprop ревизира към понижение ръста на подлежащите на разпределение печалба от акция за годината до 30 юни 2019 г. до около 2% спрямо предвижданите през август миналата година между 5% и 7% заради трудните икономически условия в Южна Африка.

Припомняме, че британското дружество Hystead Limited, собственост на Hyprop Investments и PDI Investment Holdings, придоби The Mall през октомври 2017 г. в сделка за 155 млн. евро. Първоначално интерес към мола прояви друг южноафрикански фонд – NEPI, но се отказа заради по-сложната акционерна структура и отделната собственост на хипермаркета – Уникредит Булбанк го пое заради неразплатени заеми на гръцкия собственик на веригата Carrefour.

През юни Hystead купи площта, отредена за хипермаркет и съобщи, че ще вложи 23 млн. евро в преустройството и интегрирането на помещението в The Mall.

По статията работиха: Божидарка Чобалигова, редактор Виктория Тошкова