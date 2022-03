Крис Море: Европа направи много инвестиции за цифровия си суверенитет преди войната

Снимка: Andrey Rudakov Bloomberg

Кибервойната започна преди реалната война в Украйна. Тя не създаде никакви нови атаки, никакви нови типове атаки, нищо по-различно от това, което сме виждали в миналото. Европа свърши много работа в последните години и направи много инвестиции за киберзащита и цифровия суверенитет на Европа. Това посочи в предаването „В развитие” на Bloomberg TV Bulgaria Крис Море, старши вицепрезидент Киберсигурност в Atos. Той потвърди, че по отношение на киберзаплахите около войната в Украйна няма радикални промени при киберзаплахите.

„Днес говорихме с българския министър на иновациите как и България полага големи усилия за по-добра защита на инфраструктурата в страната, каза Море, който откри нов център по киберсигурност в София на френската IT компания Atos. Очаква се там да работят 300 души.

„Знам качеството на специалистите по киберсигурност, което мога да очаквам да намеря в София. Затова реших 16-ят център да е в София. Той ще работи за европейския пазар главно, но и за глобалното ни присъствие”, каза Море и допълни, че компанията има вътрешна програма за обучение на кадри, в която изпраща хора, които не са експерти в киберсигурност, за да се обучат.

Atos работи много тясно и с университетите, за да търси кадри, като възнамерява да направи така и в София. „Работим с университетите. В цялата си глобална мрежа. В Полша, Румъния, в градовете, където имаме центрове. Което ще направим и тук, в София. Не само за експертите по киберсигурността, но и за ИТ специалисти, за да ги обучим в киберзащита”, съобщи Море.

По думите му Atos забелязва повишение на разходите за киберсигурност на частните компании. „Ако преди години са били около 2-3% от общите разходи за IT, сега са между 8 и 10% от IT бюджета за информационни технологии, каза Крис Море. – Забелязваме повече защита на работната среда, не само на IT системите, но и на самите производства.”.

Той очаква търсенето на услуги за киберзащита да става все по-голямо, но в същото време капацитетът на предлагане все още остава нисък, затова прогнозира, че търсенето ще расте.

„Имаше много изчисления колко професионалисти по киберсигурност ще са нужни в света. Определено ще са нужни милиони”, посочи експертът. Той разкри, че в областта на M&A Atos продължава да прави целенасочени придобивания в киберсигурността.

„Последните две години купихме шест компании. И смятаме да продължим. Не да купуваме големи компании, а по-специализирани компании. Например както купихме Panavion в Индия, която промени правилата на играта за нас в областта на управление на откриване и реакция. Както направихме и с Motiv от Нидерландия, за да имаме местен център, вместо да правим нещо от нулата”, подчерта Море.

