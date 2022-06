Пропуснатото мини лихвено плащане на Русия генерира специални печалби

Снимка: Bloomberg LP

Русия наруши условията на облигация, като пропусна да плати лихва в размер на 1,9 млн. долара. Това може да генерира застрахователни плащания за милиарди долари и да се отплати двукратно на някои инвеститори.

В сряда Комисията на кредиторите (CDDC) заяви, че е настъпило събитие „неплащане" по отношение на суаповете за кредитно неизпълнение, тъй като Русия не е отчела допълнителни 1,9 млн. долара лихви за забавено плащане по облигации в началото на май.

Това е неочакван късмет за тези, които са следвали стратегията на т.нар. Basis Trading в седмиците след нахлуването на Русия в Украйна на 24 февруари. Инвеститорите купуват както облигации, така и CDS (деривати) върху тези облигации. Тъй като въпросните облигации вече са били с настъпил падеж, на притежателите им е било платено два пъти - първо за самите облигации, а след това от хеджирането.

Дъщерното дружество на фонда Allianz SE, Pacific Investment Management Co, както и Goldman Sachs, Bank of America и JPMorgan Chase & Co са сред 12-те членове на комисията, които са се съгласили, че е настъпило неизпълнение. Citigroup гласува против, предава Bloomberg.

Въпреки че решението е за сравнително малка сума, то задейства всички неизпълнени суапове за кредитно неизпълнение по руския дълг, като окончателната сума вероятно ще бъде определена на търг. По данни на Depository Trust & Clearing Corp в края на май CDS са покривали руски дълг на стойност 1,5 млрд. долара. В края на април сумата беше 3,2 млрд. долара.

Малкият размер на неплатените лихви обаче не е достатъчен, за да предизвика последваща неплатежоспособност за други дългови инструменти. Прагът за това е 75 млн. долара, става ясно от документи за други руски еврооблигации, прегледани от Bloomberg.

Доларовите облигации на Русия са загубили 80% от пазарната си стойност

Стратегията за Basis Trading няма голям икономически смисъл в нормални времена. Цената на дълга и хеджирането се движат обратнопропорционално и обикновено се компенсират взаимно. През март обаче, когато много инвеститори се освободиха от руските си активи в резултат на нарастващото обществено възмущение заради инвазията, курсовете на облигациите спаднаха по-бързо от разходите за хеджиране.

Деноминираните в долари облигации на Русия с падеж през юни 2028 г. и април 2042 г. са загубили по около 80% от пазарната си стойност през тази година, а премията по петгодишните CDS на страната е нараснала с над 8000%, сочат данни на Bloomberg и CMA.

Една от компаниите, която може да бъде засегната от решението в сряда, е Pimco, чийто най-голям фонд записа над 100 млн. долара в нови CDS в навечерието на войната.

Сегашната проверка на комисията е свързана със забавяне на изплащането на облигации с падеж в началото на април. Първоначалният опит на Русия да прехвърли рубли за облигацията беше класифициран от CDDC като "потенциално неизпълнение".

Това не доведе до никакви последици, тъй като Русия преведе долари на инвеститорите няколко дни преди изтичането на 30-дневния гратисен период на 4 май. През този период обаче са натрупани 1,9 млн. долара, които комисията обсъди в сряда.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Виктория Тошкова