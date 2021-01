COVID ваксините и правото на избор

Снимка: Bloomberg L.P.

Малцина се интересуват кой е произвел противогрипната ваксина или задължителните детски имунизации срещу редица смъртоносни заболявания. Но коронавирусът промени това, след като ангажира целия свят да търси начини за борба със заразата.

Засега дозите от вече готовите ваксини срещу COVID-19 остават оскъдни на фона на глобалната надпревара за изграждане на стаден имунитет, подсилена от спора между Европейския съюз (ЕС) и британската фармацевтична компания AstraZeneca Plc.

Докато светът се намира по средата на началния тласък на мащабното ваксиниране, на хоризонта се появяват нови ваксини, които тепърва ще подлежат на одобрение от съответните органи.

Много хора, които обръщат внимание на статистиката относно нивото на ефективност на ваксините, предпочитат сами да изберат медикамента, с който да се предпазят от заразяване, пише Bloomberg.

„Изискваме правителството да предостави на хората правото на избор“, изтъква Гергели Арато, член на опозиционната унгарска Демократическа коалиция.

През последните месеци Унгария се ангажира с един по-различен курс спрямо ЕС, след като одобри руската ваксина „Спутник V“ и тази на китайската компания Sinopharm Group Ltd. наред с трите ваксини, които вече получиха зелена светлина от блока – тези на Pfizer Inc., Moderna Inc. и AstraZeneca.

Въпреки че на практика премиерът на страната Виктор Орбан предоставя възможност за по-богат избор на ваксини за своите граждани, неговото промотиране на китайската и руската ваксина потиска желанието на хората да се ваксинират, смята Арато.

В САЩ, където за момента са разрешени за ползване ваксините на Pfizer и Moderna, изборът не попада до такава степен в ежедневния фокус на обществеността, тъй като и двата медикамента имат сходни характеристики по отношение на ефективността.

Дубай и Хонконг

В Дубай жителите могат да избират между ваксините на Pfizer, разработена съвместно с BioNTech, и на Sinopharm.

В Хонконг властите са поръчали достатъчно дози от ваксините на Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech Ltd. и AstraZeneca – като планират да осигурят поне още един вид ваксина, за да бъдат покрити всичките 7,5 млн. жители.

Липсата на достатъчно голям мащаб в производството и доставките на COVID ваксини в по-голяма част от света лишава гражданите от правото на избор. Много от хората, които са били ваксинирани до момента, не са имали представа кой медикамент ще бъде използван преди да влязат при своя личен лекар или в пунктовете за ваксинация.

Това обаче може да се промени, ако ваксините на Johnson & Johnson, Novavax и CureVac NC скоро получат одобрение за използване, а Sanofi и Novartis AG последват техния пример.

Одобрение от ЕС

Дори да не предлагат някакъв избор, здравните служители трябва да решат кой каква ваксина в крайна сметка ще получи.

ЕС, който беше критикуван за забавянето при одобрението на ваксините на Pfizer/BioNTech и Moderna, предостави възможност за по-голям избор на своите граждани, след като одобри и медикамента на AstraZeneca.

Във Великобритания, където броят на заразените и смъртните случаи остава много по-голям от този в Хонконг например, здравните власти дават приоритет на процеса на инокулиране, който да покрие възможно най-много хора. Доставката на втората доза на ваксината обаче се бави, тъй като властите искат да предоставят първите инжекции на допълнителен брой хора, като други страни също обмислят подобни стъпки.

Ниво на ефикасност

Въпреки че Великобритания е определила списък с приоритети за ваксинациите, фокусирайки се първоначално върху най-възрастните и уязвими свои граждани, страната не разпределя видовете ваксини според профила на човек. Така един 80-годишен британски гражданин може да бъде ваксинират с медикамент на AstraZeneca, докато друг негов връстник може да получи ваксина на Pfizer.

Някои британски, позовавайки се на патриотизма, обявяват своите предпочитания към ваксината на AstraZeneca въпреки различното ниво на ефективност и страничните ефекти, пренебрегвайки по-добрите показатели на Pfizer.

„Хората заявяват, че искат да изчакат британската (ваксина)“, поселя в телефонно интервю Джими Уитуърт, професор по медицина в Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина. „Мисля, че това е една изцяло националистическа гледна точка“, добавя той.

По статията работи: Аспарух Илиев