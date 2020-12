GM, Ford и редица авиокомпании изостават от целите на Парижкото споразумение

Снимка: Bloomberg L.P.

По-голямата част от най-големите компании от транспортния сектор, включително автомобилните концерни General Motors Co., Ford Motor Co. и собственикът на въздушния превозвач British Airways IAG SA, предприемат недостатъчни действия, за да ограничат глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий, става ясно от доклад, подкрепен от фонд мениджъри, управляващи активи за около 22,8 трилиона долара.

Само 18% от авиокомпаниите, автомобилните производители и дружествата за морски транспорт са определили планове за намаляване на въглеродния си отпечатък в съответствие с обещанията за борбата за ограничаване на глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий или по-малко до 2050 г., според инициативата Transition Pathway Initiative. Обособената в Лондонското училище по икономика програма оценява климатичните рискове и готовността на компаниите за постигане на нисковъглеродна икономика.

Докладът посочва авиокомпаниите като големите изоставащи в сектора до голяма степен поради тяхната зависимост от компенсации за постигане на целите за емисиите, а не от реалните ограничения в количеството парникови газове. United Airlines Holdings Inc., чиято цел е да намали наполовина своите емисии до 2050 г., е единственият въздушен превозвач от общо 23 авиокомпании, който разполага с план, съответстващ на най-амбициозните точки на Парижкото споразумение за климата от 2015 г. Компании като IAG, Delta Air Lines Inc. и Southwest Airlines Co. са определени от инициативата като значително изоставащи в борбата с климатичните промени.

IAG, която миналата година се ангажира да постигне въглероден неутралитет до 2050 г., заяви, че макар да инвестира в устойчиво авиационно гориво, което ще доведе до 70% по-малко емисии на въглероден диоксид, авиационната индустрия няма готови алтернативи на изкопаемите горива.

Представител на Delta потвърди, че авиокомпанията ще инвестира 1 млрд. долара през следващите 10 години, за да стане въглеродо неутрална и заяви, че дружеството е извадило от експлоатация по-старите и по-малко икономични самолети през 2020 г.

Southwest посочи от своя страна, че не може да коментира доклада на Transition Pathway Initiative без да го е видяла, но изтъква „агресивните усилия на авиокомпанията за намаляване на потреблението на ресурси и емисии, управлението на отпадъците, експлоатацията на ефективни самолети и маршрути и пренасочване на материали за минимизиране на нашия въглероден отпечатък".

От United споделят, че компанията очаква с нетърпение да продължи усилията си за постигане на устойчивост.

Американският автомобилен концерн General Motors заяви, че планира да инвестира 27 млрд. долара през следващите пет години в технологии, които подкрепят неговата „визия за бъдеще с нулеви емисии“. Производителят има за цел да бъде лидер на северноамериканския пазар на електрически превозни средства.

Конкурентът Ford обяви, че е "изцяло ангажиран да изпълни" своята цел, свързана с Парижкото споразумение.

Докладът за Transition Pathway Initiative подчертава потенциалния инвестиционен риск в транспортния сектор, засегнат силно от здравната криза около Covid-19. Авиационната, корабоплавателната и автомобилната индустрия все още не са разбрали, че пандемията може да е променила общественото възприятие за необходимостта от пътувания и правителствените политики заемат по-твърда позиция по отношение на големите замърсители, става ясно от доклада.

„Транспортните активи, включително превозните средства, фабриките и инфраструктурата, са застрашени да бъдат блокирани“, посочва Ема Хауърд Бойд, председател на Агенцията за околната среда на Великобритания и съосновател на Transition Pathway Initiative.

Докладът анализира около 62 публични авиокомпании, автомобилни производители и международни превозвачи на товари, като в него се посочва, че транспортният сектор отговаря за около една четвърт от общите емисии на въглероден диоксид, свързани с енергията в световен мащаб.

GM и Ford са сред 10-те производители на автомобили, които според инициативата продължават да изостават от целите на Парижкото споразумение. В същото време докладът показва, че Tesla Inc., Volkswagen AG и Daimler AG дават най-добрите резултати в автомобилната индустрия.

По статията работи: Аспарух Илиев