Графика на деня: Икономическите загуби от природни бедствия

Снимка: Ройтерс

В началото на месеца ураганът „Майкъл“ предизвика разрушения при преминаването си по крайбрежието на щата Флорида в САЩ, като предизвика смъртта на най-малко 19 души, прекъсна електрозахранването и изтръгна къщи от основите им.

При достигането си до сушата бурята се превърна в ураган от четвърта категория, един от най-силните, които някога са връхлитали континенталната част на САЩ със скорост на вятъра от 250 км/ч.

Наред с човешките загуби ураганът нанесе и значителни финансови щети. Компанията Accuweather прогнозира, че те могат да достигнат 30 млрд. долара. Скорошен доклад на Агенцията на ООН за намаляване на риска от бедствия показа, че икономическите загуби от природни бедствия рязко са се увеличили в последните двадесет години, коментира Statista.

Природни бедствия, свързани с промените в климата, като бури, суша, наводнения и горещи вълни са нанесли загуби на икономиката на стойност 895 млрд. долара между 1978 и 1997 г. В двадесетгодишния период между 1998 и 2017 г. те са нараснали със 151% до 2,25 трлн. долара.

В същия период САЩ са понесли най-големи икономически загуби от 944,8 млрд. долара, следвани от Китай с 492,2 млрд. долара.

В началото на месеца Междуправителственият панел на ООН за климатичните промени публикува съкрушителен доклад за въздействието от глобалното затопляне. Той установи, че светът има само 12 години, за да задържи повишаването на температурата до максимум 1,5 градуса по Целзий. Без неотложни действия и безпрецедентни промени рискът от свързани с климата природни бедствия ще бъде значително по-висок след този период.

По статията работиха: Божидарка Чобалигова, редактор Виктория Тошкова