ООН: Напрежението в Газа може да ескалира до истинска война

Организацията на обединените нации (ООН) призова Израел и Палестина да прекратят незабавно военните действия помежду си, преди ситуацията да излезе извън контрол. Напрежението между двете страни в Ивицата Газа може да ескалира до "пълномащабна война", предупреждава координаторът на организацията за Близкия изток Тор Венесланд в Twitter.

Той посочи, че лидерите на двете държави трябва да поемат отговорността за деескалацията и призова огънят между силите за сигурност на двете страни да бъде прекратен незабавно.

