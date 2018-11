RBS и Nordea отпадат от списъка на най-значимите банки в света

Снимка: Ройтерс

Шотландската Royal Bank of Scotland Group Plc и датската Nordea Bank Abp бяха зачеркнати от списъка на Борда за финансова стабилност (FSB), включващ банките, които играят най-важна роля в глобалната финансова система, съобщава Bloomberg.

Отпадането от списъка може да доведе до по-ниско капиталово изискване за двете банки, ако техните европейски надзорни органи последват препоръките на регулаторния орган.

Капиталовите изисквания, поставени от FSB, не са правно обвързващи и някои страни, най-вече САЩ, налагат по-строги мерки.

Американската банка JP Morgan Chase & Co запазва статуса си на най-важна финансова институция в света, показва изготвения от FSB списък.

Стандартите на регулатора се отнасят за кредиторите, за които се смята, че носят най-големите и най-комплексни рискове за финансовата система след краха на Lehman Brothers Holdings Inc през 2008 г.

Банките прекарват години в подготовка за допълнителните капиталови изисквания, които се преразглеждат ежегодно.

Съгласно законодателството на Европейския съюз (ЕС) банките, определени като глобално системно значими институции, могат да бъдат задължени да имат капиталов буфер с таван от 3,5%.

Надзорните органи на ЕС могат да налагат три вида буфери, насочени към покриване на системния риск на дадена банка.

В това отношение JP Morgan е с буфер от 2,5%, следвана от банките Citigroup, Deutsche Bank и британската HSBC, които имат 2-процентен буфер.

Те са следвани от Bank of America, Bank of China, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, Industrial and Commercial Bank of China Ltd, Mitsubishi UFJ FG и Wells Fargo, на които е наложен буфер в размер на 1,5 на сто.

С по 1% буфер са Agricultural Bank of China, Bank of New York Mellon, China Construction Bank, Credit Suisse, Groupe BPCE и др.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Виктория Тошкова