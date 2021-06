Британският здравен министър подаде оставка заради нарушена социална дистанция

Премиерът на Великобритания Борис Джонсън предприе спешни мерки за възстановяване на авторитета на правителството си, след като здравният министър подаде оставка късно в събота заради нарушаване на собствените си правила за ограничаване на пандемията.

Мат Ханкок напусна кабинета, след като беше хванат дa интимничи със старши помощничка в кабинета си, в нарушение на насоките за социално дистанциране, за чието създаване самият той помогна. Това бе и удар срещу Джонсън, който първоначално се опитваше да задържи Ханкок в кабинета си, а след това бе изправен пред критика, че е твърде слаб, за да уволни министъра.

Два часа след като Ханкок подаде оставка, премиерът се опита да възстанови авторитета си, като назначи Саджид Джавид, бивш министър на финансите, за нов министър на здравеопазването на Великобритания. И все пак изборът му на заместник също е потенциално опасен. Джавид се оттегли от правителството през февруари 2020 година седмици преди представянето на бюджета, след като отхвърли искането на Борис Джонсън да уволни екипа си от съветници.

Мат Ханкок подаде оставка, признавайки, че е нарушил социалната дистанция след като таблоидът Sun публикува снимки от 6 май, на които той се целува със своята сътрудничка Джина Коладанджело в Министерството на здравеопазването. Първоначално премиерът Борис Джонсън прие извинението му и каза, че случаят е приключен, но в резултат на засиления натиск да уволни Ханкок, ако не подаде оставка, в крайна сметка министърът се оттегли.

Една от първите задачи на Джавид като министър на здравеопазването ще бъде да проучи внимателно данните, свързани с коронавируса, преди обявената дата 19 юли за излизане от локдауна. Политическите наблюдатели преценяват назначаването на Саджид Джавид като много добър избор.

Въпреки оставката на Ханкок остават много въпроси дали той правомерно е назначил Коладанджело, с която се познава от студентските години в Оксфорд. И двамата са семейни с по три деца. Коладанджело също се разделя с поста си. Вестник Sunday Times съобщава, че Ханкок е напуснал съпругата си още в петък вечер, когато гръмна новината за аферата му със сътрудничката му.

Honoured to have been asked to serve as Secretary of State for Health and Social Care at this critical time.



I look forward to contributing to our fight against the pandemic, and serving my country from the Cabinet once again.