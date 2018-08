Двойният удар на моста от Генуа по Allianz

Снимка: Ройтерс

Големият европейски застраховател Allianz понася двоен удар от срива на моста в италианската Генуа. Групата е не само една от застрахователите на строителния обект, но също така участва в компанията концесионер Autostrade per l'Italia, заяви говорител на Allianz през уикенда. По-рано германският седмичник Welt am Sonntag докладва за това. При сриването на магистралният мост загинаха най-малко 41 души.

Allianz е малък партньор в консорциума, който е застраховал съоръжението. Делът се изразява в едноцифрен процент. През лятото на 2017 г. в Autostrade per l'Italia влиза консорциум от Allianz, френския застраховател EDF и холандския фонд DIF - с дял от 6,94%. Германският застраховател държи 60% от акциите в консорциума.

Консорциумът е платил през миналата година почти 1 млрд. евро за акциите, пише Welt am Sonntag, цитирайки Atlantia Group, основен собственик на Autostrade per l'Italia. Така се оказва, че само Allianz е инвестирал над 600 млн. евро в Autostrade per l'Italia.

Индикацията за загубата на стойност, която може да застрашава германския съсобственик, може да е цената на акциите на Atlantia. Те временно се сринаха с около една четвърт.

Основният собственик на Atlantia е италианското семейство Бенетон, което е известно главно с модната марка със същото име. За момента размерът на щетите не е известен. Когато магистралният мост Виитал беше повреден през 2004 г. от горяща цистерна, разходите за ремонта възлязоха на около 30 милиона евро. Мостът обаче не беше разрушен, както се случи сега.

