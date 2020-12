Еврото се възстановява след сигнала за сделка по Brexit до сряда

Еврото се възстановява в сряда след новините за възможна сделка за Brexit до сряда. Общата валута беше котирана на 1,2182 долара. Европейската централна банка (ЕЦБ) беше определила референтния курс във вторник следобед на 1,2239 (понеделник: 1,2173 долара).

Еврото беше подложено на значителен натиск в хода на търговията във вторник и падна под 1,22 долара. Бързото разпространение на мутирал вариант на коронавируса във Великобритания обезпокои инвеститорите от началото на седмицата, както и фактът, че очакваният търговски пакт между Европейския съюз и Великобритания все още е на ръба няколко дни преди края на преходния период за Brexit.

Продължаващите вече години преговори между Великобритания и Европейския съюз за търговските им отношения след края на преходния период може да приключат успешно с изготвяне на споразумение още в сряда, съобщиха британски медии.

Политическият главен редактор на британската телевизия ITV Робърт Пестън написа в Twitter във вторник, че „британски вътрешен източник сега казва, че търговска сделка между Великобритания и ЕС може да бъде постигната утре“. Споразумението вече е в рамките на постижимото, тъй като се смята, че късно през нощта е постигнал напредък в областта на рибарството и санкциите, твърди друг човек, запознат с въпроса, цитиран от Пестън.

Oh god. I can't believe I am saying this. But a UK source now says agreement on a UK/EU trade deal is again possible tomorrow. Presumably because, says a separate source, there was movement late tonight on access to the 6-12 mile zone, ocean fishing and the sanctions... https://t.co/CABgU9ls2H