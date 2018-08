Германските банки продължават да трупат евтин дълг

Снимка: Ройтерс

Германските банки внезапно се оказаха в завидно положение на европейския дългов пазар.

Кредиторите на най-голямата икономика в еврозоната са изправени пред свободата да продават евтини първостепенни привилегировани облигации, след като през миналия месец германското правителство пренаписа регулациите за задълженията, което намали разходите по заемите, предава Bloomberg.

Банките също така се възползват от ликвидните резерви, които надхвърлят официалните изисквания с десетки милиарда евро - нещо, за което другите европейски кредитори могат засега само да си мечтаят.

„Германските банки могат да емитират облигации с преимуществени права на доста високи нива, след като има толкова големи буфери“, смята кредитният анализатор Суви Платерник Косонен.

Според нея „останалата част на Европа идва от друга посока, изграждайки стъпка по стъпка подобни буфери“.

Чуждестранните банки извън Германия трябва да продадат около 150 млрд. евро от скъпоструващи спасителни облигации до 2022 г. според оценките на CreditSights, след като регулаторните органи в страни като Франция и Испания поеха различен подход от Германия при задоволяването на новите стандарти за банков капитал.

Германските кредитори са освободени от тези опасения и могат да се фокусират върху продажбата на евтини първостепенни привилегировани облигации – Berlin Hyp AG, Commerzbank, AG и Deutsche Bank AG емитираха нискорискови ценни книжа за общо 3,05 млрд. евро през изминалата седмица.

„Реакцията на инвеститорите към облигациите с преимуществени права е положителна“, заяви Джонатан Блейк, застрахователен директор в Deutsche Bank, добавяйки: „Търсенето е подпомогнато от единния им рейтинг „А“ и относителната слаба възможност да се нуждаят от спасяване.

Commerzbank плати 65 базисни пункта над mid-swap, за да продаде 10-годишни първостепенни привилегировани облигации през миналата седмица спрямо 82 базисни пункта за непривилегировани ценни книжа от февруари месец.

По-нискорисковите облигации позволиха на банката да намали разходи за финансиране дори при общото увеличение на спредовете на европейския пазар на облигации през настоящата година.

Германските банки имат претоварени дългови буфери, тъй като местните депутати превърнаха през 2015 г. недосегаемите първостепенни облигации в книжа за спасяване на банките.

Този ход позволява на кредиторите незабавно да изпълнят стандартите за държавна помоща за сметка на засилващите се разходи по заеми, правейки облигациите с преимуществени права по-рискови.

Буферите са предназначени да предпазят данъкоплатците от загуби в случай на затруднение на дадена банка.

Френските и испанските регулатори оставиха първостепенните привилегировани облигации незасегнати, когато пренаписваха своите правила и представиха нов клас от ценни книжа.

Новите първостепенни непривилегировани облигации са скъпи за емитиране, тъй като инвеститорите изискват премии, съответстващи на по-големите рискове. Това може да се окаже недостатък, защото чуждестранните заемодатели коригират своите дефицити, които се изчисляват въз основа на стандарти, наречени Минимални изисквания за собствени средства и приемливи задължения (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities –MREL).

“Тези банки се включват късно“, смята Феликс Бидерман, партньор в адвокатската кантора Simmons & Simmons.

“Германските банки бяха принудени да се включат към финансирането по стандартите на MREL по-рано, отколкото другите кредитори, които пропуснаха да попълнят доброволно своите буфери“.

