Германското издателство Klett възнамерява да придобие Langenscheidt

Снимка: Langenscheidt

Базираното в Щутгарт издателство Klett възнамерява да придобие известния преди всичко с жълтите си речници конкурент Langenscheidt. Говорителка на Langenscheidt признава пред DPA, че за плановете е уведомена федералната служба за защита на конкуренцията. Става дума за придобиване на целия концерн от Мюнхен, но засега няма допълнителни детайли.

В сайта на ведомството пише, че се анализира „непрякото придобиване на основни активи на Langenscheidt GmbH & Co. KG и Langenscheidt Digital GmbH & Co KG". Германският Welt am Sonntag съобщава, че Klett възнамерява да поеме бизнеса с речници на Langenscheidt, а преговорите между издателството Klett Pons и Langenscheidt са вече в ход.Докато Langenscheidt, със своите подвързани в жълто речници, описва себе си като пазарен лидер в Германия, специалистите от бранша гледат на Pons (част от Klett) със светлозелените му книги като на равнопоставен конкурент. Практически в продължение на десетилетия двете издателства на речници бяха в ожесточена конкуренция. Имаше училища, в които учителите предпочитаха жълтите речници (Langenscheidt) или зелените (Pons).

И двете издателски къщи имат богата история. Произходът на групата Klett датира от 1897 г., когато Ернсг Клет влиза в печатарския бизнес. Междувременно концернът Klett вече генерира годишни приходи от над 600 млн. евро (2017 г.) с продажбата на медии за образованието, собствени училища и университети. Частната компания с над 5000 служители расте напоследък и с помощта на редица придобивания.

Густав Лангеншайд основава своята компания през 1856 г. в Берлин с издаването на учебни помагала за изучаване на езици. През 2013 г. Günther Holding на предприемача Оливер Ястер придобива мюнхенското издателство. За 2017 г. приходите са в размер на 157 млн. евро.

49-годишният Ястер не е издател, а предприемач с голямо разнообразие от дейности. Гамата се простира от активности в сферата на лотарията, игрите и залагания (Lotto 24) до машиностроене (Max Automation) или екологични технологии. За сегмента „Езици“, т.е. за Langenscheidt, за последен път е докладван оборот от едва 12 млн. евро (2017 г.). Ястер и ръководителят на Langenscheidt Иво Кунт се опитаха да станат независими от търговията с книги с дъщерната компания Langenscheidt Digital, основана през 2017 г., като разработват нови цифрови бизнес модели. Но сега вероятното решение вероятно е продажба на дейността на конкурента Klett.

По статията работи: Бойчо Попов