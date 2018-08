Графика на деня: САЩ и Европа засилват битката си с китайските инвестиции

Снимка: pixabay.com

Търговската война на американския президент Доналд Тръмп срещу Китай и нарастващите протекционистки настроения на Запад доведоха до по-студено отношение към китайските инвестиции от известно време. В резултат на това китайските придобивания в САЩ са спаднали значително от рекордите през 2016 г. и е малко вероятно отново да започнат да растат, коментира Statista.

Миналата седмица Тръмп подписа промени в законодателството за Комисията за чуждестранни инвестиции в САЩ, което разширява надзора, позован на националната сигурност, върху чуждестранните инвестиции в страната, затягайки допълнително правилата за технологиите, недвижимите имоти, инфраструктурните сделки и инвестициите в бизнеси, които управляват лични данни.

До скоро китайските инвеститори възприемаха САЩ като страна, която ограничава много по-силно чуждестранните инвестиции от Европа. Европа привлича значителни високи обеми китайски инвестиции от поне десетилетие. От известно време обаче Западна Европа също следва тенденция към затягане на правилата.

След противоречивото китайско придобиване на водещата германска компания за индустриални роботи Kuka през 2016 г., Германия затегна законите си за чуждестранни инвестиции. Този месец за пръв германското правителство спря опит за придобиване от Китай на германски производител на машинни инструменти.

Дори Великобритания, която отчете рекордни китайски инвестиции през 2017 г., наскоро разкри нова политика, която разширява правомощията на правителството, за да може да предотвратява чуждестранни инвестиции и до голяма степен се фокусира върху сделките от Пекин.

Някои анализатори вярват, че Китай, макар да привършва възможностите си за придобивания на необходимите му технологии, ще ускори отварянето на пазарите си към останалата част на света и ще покаже реципрочно отношение към чуждестранните купувачи.

Виктория Тошкова