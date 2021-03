Лобито за дерегулиране на новото поколение ГМО в ЕС се активизира

Снимка: Daniel Acker/Bloomberg

Политическият натиск, насочен към дерегулация на новото поколение генетично модифицирани организми (ГМО), се засилва в ЕС от 2018 г., когато Съдът на Европейските общности реши, че тези нови техники все още попадат в настоящата рамка, занимаваща се с продуктите на генното инженерство.

Новите генетични технологии позволяват да се ускори отглеждането на растения, да се увеличат добивите и да се подобри поносимостта им към болести или промени в околната среда. Като се има предвид, че тези техники все още не са показали устойчиви доказателства, че са безопасни, те не могат да бъдат освободени от правилата, приложими за ГМО, заключи Върховният съд на ЕС през 2018 г., припомня онлайн изданието EUObserver.com.

През 2019 г. държавите членки поискаха от Европейската комисия да подготви проучване, обхващащо правната несигурност за новите геномни техники и политическите опции съгласно законодателството на ЕС. Този документ, който се очаква да бъде публикуван преди края на април, се основава на консултации с държави членки и други заинтересовани страни.

Неотдавнашен анализ обаче показва, че по-голямата част от данните (74 процента) идват от агроиндустриални органи, които подкрепят дерегулацията на новите техники за редактиране на генома. Освен това консултацията включва два пъти повече въпроси за потенциалните ползи от новите ГМО, отколкото тези за потенциалните рискове.

Междувременно изпълнителната власт на ЕС не иска да публикува отговорите на консултацията преди публикуването на доклада, което предизвиква възмущение от страна на зелените групи.

„Европейската комисия обеща стратегия за устойчива хранителна система със своята стратегия Farm to Fork (От фермата до вилицата – б.ред.), но изглежда се опитва да пусне ново поколение генетично модифицирани култури върху нашите ниви и чинии без проверки за безопасност и етикетиране“, казва Муте Шимпф от Базираната в Брюксел неправителствена организация Friends of the Earth Europe.

Настоящото законодателство на ЕС налага разрешение преди пускане на пазара на всеки ГМО след оценка на рисковете, които може да представлява за човешкото здраве и околната среда. Правилата изискват също така проследяване, етикетиране и мониторинг.

Лобистите обаче се опитват да получат дерегулирани нови техники за ГМО (наричани още генно редактиране или CRISPR), които биха понижили стандартите за изисквания за оценка на риска, мониторинг или етикетиране.

Ново разследване на неправителствената организация Корпоративна европейска обсерватория (CEO), публикувано в понеделник (29 март), разкрива как новите лобистки стратегии, насочени към дерегулация на съвременните генетични техники, се управляват от различни академични и биотехнологични изследователски институти с корпоративни интереси.

Лобистката платформа EU-SAGE, основана от Фламандския биотехнологичен институт (VIB), наскоро публикува писмо за регистрация, призоваващо за промяна в директивата на ЕС за ГМО, като твърди, че документът е подписан от „над 129 изследователски института“. Според анализа на обсерваторията обаче в много случаи индивидуални изследователи в областта на биотехнологиите подписват тези писма, а не институтът, който ги използва.

През май 2020 г. белгийски университет поиска SAGE да премахне логото им от писмото, заявявайки, че използването му без съгласие е „незаконно“.

В писмото си лобистката група казва, че ако ЕС приложи строго законодателство към тези нови техники, „европейските фермери ще пропуснат ново поколение по-твърди и по-питателни сортове култури, които са спешно необходими, за да отговорят на резултатите от изменението на климата“.

Междувременно Европейската организация за растителни науки (EPSO), която представлява академични и изследователски институти, организира поредица от срещи с националните законодатели за дерегулация на редактирането на гените. Документите показват, че на тези срещи са поканени страни, които са показали откритост за дерегулацията на нови ГМО.

През януари десетина държави са поканени да се срещнат с представители на EPSO - а именно Белгия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Нидерландия, Испания, Швеция, Дания, Италия, Литва и Португалия.

„EPSO предлага да си сътрудничи с политиците за разработване на подходящи регламенти, които ... допринасят ... за продоволствената и хранителна сигурност и използват всички налични инструменти за намаляване на въздействието на селското стопанство върху околната среда“, казва се в документ на организацията, посветен на срещата.

Друга среща, насрочена за май, ще бъде фокусирана върху предстоящото проучване на комисията.

Междувременно други изследователски групи предупреждават, че ефектите от новите ГМО са непредсказуеми. Въпреки че тези нови техники са по-точни, целият процес все още включва много случайни събития, чиито резултати не могат да бъдат предсказани. Тази непредсказуемост е един от основните аргументи за строгата регулация, въведена първоначално за ГМО, и този риск остава за новото поколение.

По статията работиха: Миглена Иванова, редактор Елена Илиева