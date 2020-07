Прогнозите не са оптимистични за европейското борсово рали

Снимка: Alex Kraus/Bloomberg

Анализатори попарват със студена вода бичите настроения, които тласнаха европейските акции до едномесечен връх. Според тях пазарът на Стария континент ще завърши годината по-ниско заради притесненията за разпространението на коронавируса и геополитическото напрежение.

Стратези, анкетирани от Bloomberg, средно очакват индексът Euro Stoxx 50 да завърши годината на ниво от 3192 пункта, което е спад от 5,5% спрямо нивото му след края на сесията в сряда. За широкия показател Stoxx Europe 600 прогнозите са за спад от 1,3% до 369 пункта.

Подновените тревоги за увеличаването на новите случаи на коронавирус по света и подновеното напрежение между САЩ и Китай повдигат въпроси за издръжливостта на ралито, което прибави над 40% към Euro Stoxx 50 от мартенското му дъно насам.

И макар възстановяването да загуби част от инерцията си след силните ръстове в началото на юни, бенчмаркът достигна до петседмичен връх в сряда благодарение на оптимизма за напредък в намирането на ваксина срещу COVID-19.

Пазарните играчи бяха по-ентусиазирани за европейските акции през последния месец благодарение на безпрецедентните стимули на правителствата и централните банки в региона и оптимизма за икономическо възстановяване след облекчаването на блокадите. Наскоро BlackRock Inc., най-големият мениджър на активи в света, увеличи още оценката си за европейските акции. Така той се присъедини към Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp. и Eaton Vance в оптимизма си за региона.

Институционалните инвеститори, които останаха в периферията през първоначалната фаза на ръстовете, сега се включват по-активно – точно когато стратезите започват да стават предпазливи.

Очакванията са германският бенчмарк DAX да завърши годината на ниво от 12 132 пункта, което е спад от 6,2% спрямо края на борсовата сесия в сряда. От своя страна британският показател FTSE 100, който изостава от по-голямата част от пазара на фона на притесненията около Brexit, се очаква да завърши 2020 г. на ниво от 6262 пункта – спад от 0,5%.

По статията работи: Елена Илиева