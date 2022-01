Sanofi сключи сделка за разработване на лекарства с изкуствен интелект

Снимка: Bloomberg L.P.

Френската фармацевтична компания Sanofi е сключила сделка за разработването на 15 експериментални онкологични и имунологични лекарства с Exscientia Plc, чиято стойност може да достигне общо 5,2 млрд. долара, предаде Bloomberg.

Exscientia използва изкуствен интелект в разработването на нови лекарства.

Базираната в Оксфорд, Англия, компания ще получи 100 млн. долара предварително, както и последващи плащания при успешни лечения, съобщиха компаниите в петък.

Това е поредният опит на главния изпълнителен директор на Sanofi Пол Хъдсън да подмлади портфолиото от проекти на компанията. Миналия месец Sanofi постигна споразумение да закупи Amunix Pharmaceuticals Inc. за 1,2 млрд. долара, за да получи обещаващи лекарства за рак. Sanofi закупи и фармацевтичната Translate Bio Inc. за 3,2 млрд. долара и американската биотехнологична Kadmon Holdings Inc. за 1,9 млрд. долара миналата година.

Sanofi работи с Exscientia от 2016 г. През 2019 г. Sanofi лицензира потенциално лекарство на английската компания в областта на имунологията.

Сътрудничеството има за цел да трансформира начина, по който се разработват нови лекарства с малки молекули за рак и имунно-медиирани заболявания, каза в изявление Франк Нестле, глобален ръководител на изследванията и главен научен директор на Sanofi.

Основана през 2012 г., Exscientia се смята за „фарматех“ компания, която използва изкуствен интелект и машинно обучение, за да ускори разработването на лекарства с малки молекули. Такива лекарства, известни като таргетни терапии, могат да попречат на специфични молекули вътре в клетките и по този начин да блокират растежа и разпространението на рак. Те се различават от биологичните агенти, които включват терапии с антитела и ваксини.

Exscientia има повече от 25 текущи проекта, включително три разработени от изкуствен интелект потенциални лекарства за рак и в областа на психиатрията, които вече са в ранни клинични изпитвания, съобщиха от компанията. Компанията тества своите лекарства върху проби от човешки тъкани в предклинични изпитвания, а не с конвенционални методи, които често включват мишки.

Exscientia проведе първично публично предлагане на американски депозитарни акции миналата година и в момента има пазарна капитализация от 2,1 млрд. долара по данни на Bloomberg.

Акциите на Sanofi поскъпнаха с 0,5% до 88,6 евро за брой в петък в Париж.



По статията работиха: автор Десислава Попова, редактор Аспарух Илиев