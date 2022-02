Зеленски: В Киев съм и оставам тук

Украинският президент Володимир Зеленски се появи онлайн в петък вечерта. Във видеоклип той се показва с близки съюзници в правителствения квартал в Киев. „Всички ние сме тук", каза той и обяви, че ще защитава независимостта на Украйна и страната. По този начин държавният глава контрира дезинформация, че е избягал в западни страни.

По-рано в днешния ден 44-годишният лидер и бивш телевизионен комик заяви, че руската атака има за цел да го свали от власт. „Според нашата информация врагът ме е обявил за цел номер 1, а семейството ми - за цел номер 2", казва той. Още сутринта той заяви, че има фалшиви съобщения, че е напуснал Киев. "Оставам в столицата, при моите хора".

Zelensky posts a video showing him and his top allies in the Kyiv government district.



“We’re defending our independence and our country, and that’s how it’ll be.” pic.twitter.com/cdbMgEXBX1