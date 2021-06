Дефицитът на чиповете удари и крайните потребители

Снимка: Bloomberg LP

Глобалният недостиг на чипове повишава цените на редица артикули, като лаптопи и принтери, и заплашва да направи същото с други най-продавани устройства, включително смартфони.

Повишаването на цените си проправя път през доставчиците и ключовите материали в производството на чипове, докато индустрията се стреми да отговори на нарастващото търсене и да запуши недостига в доставките. В резултат на това много от големите производители на чипове в света повишават цените, които начисляват по-високи цени на корпорациите, произвеждащи персонални компютри и други джаджи. Представители на индустрията казват, че увеличението на цените може да не е еднократно.

А потребителите започват да усещат това, пише The Wall Street Journal. Цените на популярните модели на някои преносими компютри се покачиха през последните два месеца, докато постепенно и останалата електроника става все по-скъпа при търговците. Лаптоп, насочен към видеоигри, направен от тайванския производител ASUSTek Computer Inc., който Amazon изброява като най-продавания си, увеличава цената си от 900 до 950 долара този месец, показват данни на Keepa, сайт, който проследява цените. Цената на популярен Chromebook на HP Inc. нарасна до 250 долара от 220 долара в началото на юни.

HP е повишила потребителските цени на компютрите си с 8%, а цените на принтерите - с повече от 20% в рамките на една година според Bernstein Research. Главният изпълнителен директор на HP Енрике Лорес заяви, че увеличението се дължи на недостига на компоненти и че компанията може да коригира цените допълнително, за да отрази увеличението на разходите.

Други производители на компютри също подхождат по аналогичен начин. „Тъй като мислим за увеличаване на разходите за компоненти, ще коригираме ценообразуването си според случая“, заяви финансовият директор на Dell Technologies Inc. Томас Суит по време на неотдавнашния разговор с анализаторите след представянето на тримесечните данни. През май изпълнителен директор на ASUSTek заяви, че компанията отразява увеличението на цените на компонентите в краните си цени.

Въпреки че някои електроники вече са поскъпнали, широкото въздействие върху потребителите често е трудно да се измери, защото търговците на дребно могат да решат дали да накарат купувачите да плащат повече, или да поемат част от увеличението на цените, казват анализатори. Тони Саконаги, анализатор от Bernstein, каза, че увеличенията на HP отразяват липсата на обичайни отстъпки, а не общо увеличение на цените.

Мениджърите на производителите на чипове твърдят, че не използват недостига, за да увеличат печалбите на корпорациите си, а повишаването на цените просто отразява по-високите разходи, които плащат техните компании. „Ние не се възползваме от този цикъл, за да направим каквото и да е по отношение на ценообразуването, освен когато плащаме повече за допълнителната доставка. Предаваме това нататък“, каза Винсент Рош, главен изпълнителен директор на производителя на чипове Analog Devices Inc.