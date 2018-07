Графика на деня: Къде потребителите на смартфони сърфират най-бързо?

Снимка: Ройтерс

Съединените щати се гордеят, че са технологичен лидер в света. Компании като Apple, Alphabet, IBM, Amazon и Microsoft оформят нашия (цифров) живот от много години и няма големи индикации, че скоро това ще се промени.

Що се отнася до инфраструктурата обаче САЩ изостават от най-добрите в света, било то по отношение на домашните широколентови или на безжичните широколентови скорости. Според най-новия доклад за LTE на OpenSignal средната скорост на изтегляне на данни чрез 4G в САЩ е 16,31 Mbps през четвъртото тримесечие на 2017 г. Това е малко повече от една трета от скоростта, на която се радват потребителите на мобилни устройства в Сингапур, и класира САЩ на 62-о място в световна класация.

И докато мобилните мрежи в САЩ изостават по отношение на скоростта, те са на равна нога с най-добрите от гледна точка на наличността на 4G. Според констатациите на OpenSignal LTE е на разположение на потребителите на смартфони в САЩ в 90% от времето, поставяйки Съединените щати на пето място в света.

САЩ обаче не са сами в борбата си да настигнат най-добрите в света по отношение на скоростта на мобилната връзка: Обединеното кралство е на 41-ва позиция в класацията на OpenSignal със средна скорост 23,1 Mbps.

България е в ТОП 10, заемайки девето място със скорост от 33,3 Mbps.



You will find more infographics at Statista Други графики вижте тук!

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Кирилова