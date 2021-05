Intel потвърди: Дефицитът при чиповете може да продължи години

Централата на Intel в Санта Клара, Калифорния, САЩ, в сряда, 20 януари 2021 г. Снимка: David Paul Morris/Bloomberg

Главният изпълнителен директор на Intel Corp заяви в понеделник, че може да отнеме няколко години, за да бъде разрешен глобалният недостиг на чиповете - проблем, който затвори някои линии за производство на автомобили и се усеща и в други области, включително потребителската електроника.

Тенденцията за работа и учене от дома по време на пандемията на COVID-19 е довела до "цикъл на експлозивен растеж в индустрията", който е натоварил глобалните вериги за доставки, каза по време на виртуална сесия на търговското изложение Computex в Тайпе Пат Гелсингер.

„Но въпреки че индустрията предприе стъпки за преодоляване на краткосрочните ограничения, все още може да отнеме няколко години, докато екосистемата се справи с недостига на производствен капацитет, субстрати и компоненти“.

В интервю в средата на април Гелсингер каза пред The Washington Post, че ще отнеме "няколко години", преди недостигът да се намали, и че концернът планира да започне да произвежда чипове в рамките на шест до девет месеца за справяне с недостига в американските автомобилни заводи.

През март Intel обяви план за 20 млрд. долара за разширяване на модерния си капацитет за производство на чипове, изграждане на две фабрики в Аризона и отваряне на своите заводи за външни клиенти.

„Планираме да се разширим и на други места в САЩ и Европа, като осигурим устойчива и сигурна верига за доставки на полупроводници за света", каза Гелсингер, без да разяснява подробности.

Плановете на Intel могат да бъдат директно предизвикателство за двете други компании в света, които могат да произвеждат най-модерните чипове - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) и южнокорейската Samsung Electronics Co Ltd.

Двете доминират в производството на полупроводници, премествайки центъра на тежестта от Съединените щати, където някога бе изобретена голяма част от технологията, в Азия, където днес се произвеждат над две трети от модерните чипове в света.

Intel е една от малкото останали компании за чипове, които едновременно проектират и произвеждат свои собствени чипове. Конкурентните дизайнери на чипове като Qualcomm Inc и Apple Inc разчитат на договорни отношения с външни производители.

По статията работи: Бойчо Попов