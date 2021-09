Интелигентните очила Ray-Ban Stories на Facebook нямат AR опция…засега

Снимка: Bloomberg L.P.

Американската технологична компания Facebook Inc. представи дългоочакваните си интелигентни очила в партньорство с Ray-Ban, навлизайки на зараждащия се пазар на носими устройства с акцент върху заснемането на снимки, а не върху обогатената реалност, съобщава Bloomberg.

Социалната мрежа показа очилата, наречени Ray-Ban Stories, пряк съперник на Spectacles на Snapchat. Продуктът на Facebook е на цена от 299 долара и използва класическия стил на рамката Wayfarer на Ray-Ban, собственост на EssilorLuxottica SA.

Очилата позволяват на потребителите да правят снимки и видео, да слушат музика и да отговарят на телефонни обаждания. Въпреки че им липсва обогатена реалност (AR) - технологията, която наслагва цифровото съдържание във физическия свят, Facebook посочва, че в крайна сметка планира да вгради тази функция.

„Ние се стремим към AR очила като следващата изчислителна платформа“, споделя в интервю Мониша Перкаш, продуктов директор във Facebook. „Виждаме това като много важна първа стъпка към тази визия“, добавя тя.

Snap Inc., компанията-майка на Snapchat, за първи път пусна на пазара Spectacles през 2016 г., снабдени с вградена камера за заснемане на видео. През 2019 г. Amazon.com Inc. стартира интелигентни очила за приемане на обаждания и използване на Alexa, но те също не включват AR. През май Snap също обяви версия на Spectacles, която разполага с AR функции, въпреки че те не са достъпни за потребителите. Apple Inc. планира да навлезе в това пространство по-късно през това десетилетие с предложение за AR, съобщава Bloomberg.

С невъоръжено око очилата не изглеждат много по-различно от класическите Ray-Ban. Но обикновеният външен вид крие множество интелигентни функции: двойни 5-мегапикселови сензори за камера; вградени Bluetooth 5.0 и Wi-Fi за синхронизиране с телефон; батерия; място за съхранение на 500 снимки; както и говорители. Потребителят може да направи снимка, като натисне и задържи бутон от дясната страна на очилата, или може да запише видео, като я натисне веднъж.

Има и чувствителна на докосвания зона от дясната страна на очилата за управление на музика, гласов асистент и разговори. Потребителят може да плъзне наляво или надясно с пръст, за да регулира силата на звука.

Присъства и основен гласов асистент на Facebook.

Facebook не посочва кога ще представи истински AR очила на пазара, но такова устройство е част от дългосрочната стратегия на компанията за изграждане на това, което главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг нарича метавселена -дигиталните светове, където хората споделят времето, използвайки устройства, задвижвани от виртуална реалност.

Зукърбърг смята, че устройствата с виртуална и обогатена реалност са следващата голяма платформа за човешка комуникация, след мобилните телефони, която в крайна сметка замества някои лични взаимодействия.

По статията работи: Аспарух Илиев