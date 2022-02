Най-големият доставчик на части на iPhone: Дефицитът отшумява

Снимка: Karen Dias/Bloomberg

Най-големият поддоставчик на Apple за iPhone заяви, че недостигът на компоненти, който спъва развитието на сектора на електрониката вече над година, показва признаци на облекчаване. Това е потенциално окуражаващ сигнал за производителите в различните индустрии.

През първото тримесечие ще има значително подобрение на недостига на части, а през втората половина „общите ограничения на доставките" ще намалеят, заяви Джеймс Ву, говорител на Hon Hai Precision Industry Co. (по-известна като Foxconn, бел. ред.), по време на събитие на компанията в Тайпе в четвъртък.

Недостигът на компоненти, по-специално на компютърни чипове, засегна производството на всякакви продукти - от автомобили до смартфони, тъй като търсенето по време на пандемията нарасна. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и негови конкуренти посочиха, че доставките на чипове ще останат ограничени през цялата 2022 г., а производителите на автомобили, включително Ford Motor Co. и Toyota Motor Corp. наскоро предупредиха за продължаващото въздействие на кризата с полупроводниците, припомня Bloomberg.

Чиповете за управление на захранването все още са в недостиг, каза Ву от Hon Hai. Тайванската компания, която купува чипове за около 55 млрд. долара годишно, се стреми да сведе до минимум въздействието от предизвикателствата по веригата на доставки, каза той. Компанията очаква приходите за първото тримесечие да се променят слабо в сравнение с предходната година, каза Ву.

Производителите по целия свят се надпреварват да натрупват запаси от страх, че омикрон варианта на коронавируса и други несигурности могат да нарушат допълнително веригите за доставки. През януари главният изпълнителен директор на TSMC К.К. Уей заяви пред анализатори, че очаква компаниите да поддържат по-високо ниво на запаси от преди, за да гарантират сигурността на доставките.

Освен че е ключов производствен партньор на Apple Inc., Hon Hai произвежда устройства за световни марки, сред които Dell Technologies Inc., Sony Group Corp. и Nintendo Co. Компанията разширява и производството на електромобили, като през октомври придоби завода за производство на пикапи на Lordstown Motors Corp. в Охайо.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова