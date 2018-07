Подкастовете навлизат в света на книгите

Снимка: Pixabay

Кевин Алисън има необичайна стратегия за това как да превърне новата си книга “Risk!” в бестселър. Хората, които са я поръчали предварително, могат да чуят автора да казва имената им в края на подкаст със същото име. Една от слушателките дори получава поздравление за рождения ден на майка си.

Книгата, излизаща на пазара тази седмица, включва най-различни истории и е продължение на създаван от близо десетилетие подкаст, в който обикновени хора споделят тайни за своите животи, пише Wall Street Journal.

48-годишният Алисън от Охайо, който вече живее в Ню Йорк, ще провери дали неговите близо 1 млн. фенове, които свалят безплатно подкастите му всеки месец, ще генерират продажби на книгата му.

“Risk!” е поредната книга, чиито основи са свързани с подкаст - развиваща се нишова индустрия. След години, в които звезди от социалните мрежи и YouTube бяха превърнати в писатели, сега издателствата правят същото със създателите на подкастове.

“Бизнесът расте лавинообразно”, коментира Ив Атърман, литературен агент в WME. “Мисля, че се сваля ограничението за влизане в пазара и смятам, че много нови вълнуващи таланти ще бъдат открити по този начин”.

“Yes We (Still) Can” - книга на Дан Пфайфър, базирана на политическия подкаст “Pod Save America”, влезе в списъка на бестселърите след дебюта си през юни. “Encyclopedia Blazertannica”, създаден по футболния подкаст “Man in Blazers”, също стана бестселър по-рано тази година.

“Ако 100 хил. души слушат един подкаст, което е доста скромно, а половината от тях купят книгата, издателят ще бъде заинтригуван”, коментира Антъни Матеро, агент в Creative Artists Agency, допълвайки, че издателите измерват продажбите и спрямо цената на ръкописа.

На фона на нишовите подкастове на всякакви теми - от вещици до камиони - все повече издателства виждат добри възможности за бизнес.

“Пазарът за странности е неизползван”, коментира Кейт Наполитано, старши редактор в Houghton Mifflin Harcourt.

Междувременно броят на американските домакинства, които се смятат за “запалени фенове на подкастове”, достигна 16 млн. в края на 2017 г. Само година по-рано броят беше 13 млн., сочи доклад на Nielsen.

