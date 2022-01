2021 г. - рекордна за стокообмена между България и Германия

Възможно е 2021 година да се окаже рекордна за стокообмена между България и Германия. Това прогнозира Митко Василев, главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му пандемичният шок на 2020 г. е превъзмогнат.

„Данните от деветмесечието на 2021 г. показват, че стокообменът между България и Германия е 7,3 млрд. евро. Ако това темпо се отчете и през последните три месеца от годината, то може да очакваме нов рекорд, който да премине границите на 9 млрд. евро, което никога досега не се е случвало“, посочи той. И припомни, че 2019 г. беше година на абсолютен рекорд на стокообмена между двете страни - 8,5 млрд. евро. През 2020 г. имаше спад до 8,2 млрд. евро, коментира Василев. По думите му българският износ към Германия продължава да се развива изпреварващо.

Инвестиционният интерес към България не е секнал, каза още гостът, уточнявайки, че малките и средни предприятия продължават да показват интерес.

Браншът на поддоставчиците на автомобилните производители е може би най-модерният отрасъл. За жалост всички те страдат от проблемите във веригите за доставки, най-вече при полупроводниците, но дали ще се изместят производствата, е трудно да се каже, защото това е свързано с много капиталовложения. "Но ние сме силни в IT бранша. Това е един от водещите браншове. Доста немски фирми направиха IT хъбове в България, например Commerzbank, Kaufland и Lidl се обединиха и имат едно дружество ъ. В IT бранша има достатъчно потенциал", коментира Василев.

