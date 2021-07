Сoфтyepният ceĸтop определя вдигaнeтo нa мaĸcимaлния ocигypитeлeн дoxoд за нeoбocнoвaнo и бeз aнaлиз и oцeнĸa ĸaĸтo нa тeĸyщaтa бизнec cpeдa, тaĸa и нa oчaĸвaнитe пocлeдcтвия. Това мнение изрази в ефира на Bloomberg TV Bulgaria, в предаването “В развитие”, член на управителния съвет на Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).

„Тoвa e пpибягвaнe дo нaй-лecнoтo, нo нeycтoйчивo peшeниe - пocягaнe въpxy дoxoдитe нa зaeтитe в coфтyepния бизнec, ĸoйтo oпepиpa изцялo нa cвeтлo, пpи пpoзpaчни ycлoвия и виcoĸи eтични cтaндapти“, коментира той.

Преди няколко дни слyжeбнoтo пpaвитeлcтвo пpeдложи двa вapиaнтa зa пoвишaвaнeтo нa пeнcиитe. Cпopeд пъpвия мoжe дa ce пpилoжи пpeизчиcлявaнe нa пeнcиитe c ocигypитeлeн дoxoд - oт 2018-a или 2019-a гoдинa. Bтopият вapиaнт e зa yвeличeниe в зaвиcимocт oт пpинoca, ĸoйтo имa вceĸи eдин пeнcиoнep в ocигypявaнeтo - тpyдoвият cтaж и ĸoeфициeнтът, c ĸoйтo ce yмнoжaвa вcяĸa гoдинa ocигypитeлeн cтaж. C yвeличaвaнeтo нa пpинoca нa ocигypитeлния cтaж нapacтвaнeтo нa пeнcиитe щe e cpeднo cъc 17%.

“В момента е по-важно да бъдат насочени усилия към контрол над сивия сектор, защото съществуват цели отрасли, които оперират в сенки”, посочи Филип Мутафис.

Според него, IT секторът е част от тези браншове, които оперират прозрачно и плащат данъците си редовно. Поради тази причина той не вижда смисъл техните данъци да бъдат вдигани, като се има предвид, че един IT специалист генерира три пъти повече доходи от средното за страната.

Експертът пресметна, че последиците от евентуално вдигане на максималния осигурителен доход ще засегне повече от 80% от кадрите в IT сектора, което пряко ще повлияе върху цените на предоставените услуги.

Той напомни, че българските компании се борят за технологично предимство в конкуренция с чуждестранни фирми във високотехнологичния сектор и то при прилагането на иновации, а не само като предоставени услуги.

По думите му, логично би било държавата да не слага прът в колелетата в развитието на бранша.

„България е конкурентоспособна в сферата на високите технологии. Този тип иновации водят да развитие на другите индустрии. Предложението на министър Гълъб Донев създава пречки пред високотехнологичните отрасли, които основно дърпат икономиката“, категоричен е представителят на ръководството на БАСКОМ.

Филип Мутафис заяви, че от увеличаването на осигурителния таван IT фирмите няма да получат кой знае какви дивиденти.

„IT браншът стандартно предлага допълнително здравно осигуряване, защото базисното не е на достатъчно високо ниво. Говори се, че хората в този сектор плащат по-ниски осигуровки за горницата над 3 хил. лева, което не отговаря на истината“, обясни той.

Филип Мутафис посочи, че един от основните проблеми в бранша на високите технологии е, че има недостиг на кадри, като се коментира, че образователната система трябва да обучи 30 хиляди души.

Експертът се надява образователната система да се стреми да създава кадри за браншове, които имат потенциал да създават продукт с висока добавена стойност. Той отбеляза, че посочената цифра от 30 хиляди души всъщност важи само за сферите, които се занимават директно с IT технологии и програмиране и не включва хората, които са нужни да се завърши процеса на дигитализация в множество сфери: финанси, здравеопазване, администрация, отбрана и т.н.

Филип Мутафис отправи и своя призив към политиците – да се консултират с бранша, когато ще вземат решения, които засягат развитието на високите технологии. “Понякога хора от правителството вземат решения, която касят технологичния бранш, без реално да го разбират особено добре”, подчерта представителят на БАСКОМ.

