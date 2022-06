Как се привличат таланти в новия свят на служителите?

Гъвкавост на работното време, индивидуални придобивки, ясни програми за развитие и стремеж за постигане на климатични и социално отговорни цели, са сред добрите практики в ожесточената конкуренция за таланти в IT сектора. Такова мнение изрази в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria Михаил Петров, изпълнителен директор на Schwarz IT България.

"Предизвикателствата пред Schwarz IT са същите, както за целия бранш – хората и намирането на таланти. Това вече не е светът на работодателите, а светът на служителите, в който те избират къде да участват. Това е съвсем нова гледна точка, в която служителят определя къде ще работи", посочи мениджърът.

Петров обясни, че Schwarz IT e вътрешното софтуерно звено за групата на Lidl, Kaufland, PreZero. Хъбът в България планира да наеме допълнително сто души към настоящите 400 до края на 2022 г.

"Все още на първо място е доброто заплащане – ние плащаме в горния диапазон. Същото е и с нашите иновативни социални пакети – вече не е достатъчно на служителя да предложиш ваучери за храна, транспорт и допълнително здравно осигуряване. Имаме пакети, които са индивидуални към служителите", съобщи изпълнителният директор на Schwarz IT България.

Той разкри, че сред новостите, от които се възползват служителите, е помощта от корпоративни психолози, като предложението на компанията вече е включено в стандартния пакет.

Събеседникът потвърди, че стремежът на Schwarz IT е да предостави удобен за всеки баланс между лично и работно време. „Даваме 25 дена платен отпуск и държим нашите служители да си ги вземат", каза той.

Петров е на мнение, че дистанционната работа е "абсолютно необратим процес", който няма да свърши със затихването на пандемията. Той поясни, че 60% от служителите на компанията са поискали да се запази завинаги възможността за работа отвсякъде по всяко време.

