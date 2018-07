Китайски фирми ще участват в големи пътни проекти у нас

Снимка: МРРБ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков подписа рамкови споразумения за сътрудничество с пет големи китайски компании, съобщават от пресцентъра на МРРБ.

Голяма китайска делегация е в България за участие в бизнес форум, част от Седмата среща на ръководителите на правителствата на страните от Централна и Източна Европа и Китай.

Рамковите споразумения са за сътрудничество при реализацията на тунел под връх Шипка, автомагистрала "Черно море", автомагистрала "Русе - Велико Търново", автомагистрала "Хемус", скоростния път "Видин - Ботевград" и други обекти.

Фирмите, които проявяват интерес към инвестиция в пътни инфраструктурни проекти в България, са China Communications Construction Co, China Road and Bridge Corporation, CITIC Construction, Mizrahi Real Estate Group inc. съвместно с China Machinery Engineering Corporation, и Quantum Global Solutions съвместно с PowerChina International Group Limited.

Инвестициите на китайските компании биха били плюс за икономиката ни, тъй като те са на светло, иновативни, осигуряват работни места и са социално отговорни, е казал министър Николай Нанков.

В рамките на бизнес форума заместник-министърът на транспорта Велик Занчев се срещна с китайска корпорация, специализирана в изграждането на жп инфраструктура, допълват от транспортното министерство.

По време на среща с президента на Китайската железопътна група CREC Зонян Джан са обсъдени основните железопътни направления, за които страната ни търси финансиране. Занчев подчерта, че за България е ключово сътрудничеството с утвърдени компании като CREC с доказан капацитет в изграждането на железопътна инфраструктура.

От своя страна Зонян Джан е посочил, че компанията има сериозен интерес към задълбочаване на сътрудничеството с България в рамките на инициативата 16+1. Той е отбелязал, че в момента се изгражда железопътният коридор между Китай и Европа и китайската страна се надява България да предложи подходящи трасета за включване в коридора.

По думите на Зонян Джан Китай има сериозен интерес да изгради платформа за споделяне на китайския опит и за обучение на персонал в България. Китайската жп корпорация е готова да обсъди финансиране на българските железопътни проекти, както и подписване на споразумения за изграждане на капацитет.

Китайската железопътна група (CREC) е строителна компания, чийто основен акционер е държавната корпорация за железопътно инженерство в Китай (CRECG).

По статията работиха: Евгения Маринова, редактор Деляна Петкова