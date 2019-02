КОТРА организира срещи между водещи корейски компании и български партньори

Снимка: Котра

Корейската агенция за насърчаване на търговията и инвестициите (KOTRA) е създадена през 1962 в Република Корея с цел осъществяване на националната политика за поддържане на търговския баланс и изграждане на устойчива икономика. През април 1989 г. е открит КОТRА София офис, за да разшири обхвата на дейността си в областта на инвестициите, маркетинга и търговията. Днес KOTRA има търговски представителства в над 90 държави по целия свят.

КОТРА София има удоволствието да Ви покани на организирани индивидуални бизнес срещи между представители на водещи корейски компании и потенциални български партньори.

Бизнес срещите ще се проведат на 11 март 2019 г. /понеделник/ от 9:30 до 17:30 часа в София Хотел Балкан, зала Средец, гр. София.

Корейските компании, които ще вземат участие са:

Ø Lepio Ltd. (Bowon Dental Co., Ltd.) - Дентална техника, дентални материали и консумативи

Ø ORTHOTECH Co., Ltd. - Ортопедични импланти

Ø Daewoo Meral Co., Ltd. - Алуминиеви профили

Ø ENERPIA Co., Ltd. - Системи за подово отопление

Ø KUK JE OPTICAL CASE Co - Аксесоари за очила

Ø WITHUS - Микрофибърни продукти (калъфи, торбички, ленти и др.)

Ø SC Global Co. Ltd. - Оборудване и консумативи за обработка на гума

Ø WELLRA - Сокоизтисквачка

ЗА КОНТАКТ И РЕГИСТРАЦИЯ:

Марина Върбанова, Маркетинг Мениджър

тел. 02/ 400 55 53;

k.marketing@kotra-sofia.org