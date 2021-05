Платформата за сравняване на застраховки Insurify открива развоен център в София

Снимка: Insurify

Insurify, базираната на технологии с изкуствен интелект платформа за сравняване на застрахователни услуги, отвори своя първи международен развоен център в София – дигиталната столица на Източна Европа. Това е най-новото постижение на бързоразвиващата се компания, която отбеляза 2,5-кратен ръст на приходите на годишна база и увеличи броя на служителите си над 3 пъти през 2020 г.

Развойният център в София привлече опитен екип от 15 софтуерни инженери и експерти по изкуствен интелект, специализирани в изграждането на технологии за бързорастящи пазари. В близкото минало екипът беше част от една от най-големите мета търсачки за самолетни билети - Skyscanner, която затвори офиса си в София през 2020 г. заради негативното влияние на COVID-19 пандемията върху международните пътувания.

Ръководител на Insurify в София е техническият директор Константин Халачев, който до неотдавна водеше разработката на платформа за машинно обучение на търсачката Skyscanner:

„Присъединихме се към екип от умни и мотивирани хора, чийто основен фокус е постоянното подобряване на продукта и на потребителското преживяване. Това върви ръка за ръка с множество технологични и аналитични предизвикателства, които ние обичаме да решаваме”, споделя Халачев.

Константин Халачев

“Отварянето на софийския офис е признание за таланта и уменията на българската технологична общност, която получава възможност да се включи и развива професионално в глобалния контекст, където Insurify е позиционирана. Радваме се да бъдем част от Insurify и да въздействаме позитивно на нашите потребители, като им помагаме да защитят себе си и семействата си“, допълни Халачев.

Insurify е ръководена от българите Снежина Захария, която е основател и главен изпълнителен директор на компанията, и Тодор Кирязов - съосновател и главен продуктов директор. Захария създава компанията през 2013 г., след като лек автомобилен инцидент я изправя пред високи цени и разочароващ опит в пазаруването на автомобилни застраховки.

Захария идентифицира неразработена пазарна ниша и решава да създаде уебсайт, където мигновено и персонализирано сравняваме застрахователни продукти. До момента платформата, чиято цел е да бъде най-предпочитаната и всеобхватна на пазара, е помогнала на над 4 милиона потребители да спестят средства и лесно да изберат застраховката, от която имат необходимост.

„Новият офис в България бележи ключов момент в растежа ни, тъй като чрез него продължаваме да подобряваме нашите продуктови линии за автомобилно, жилищно и животозастраховане”, каза Снежина Захария, главен изпълнителен директор на Insurify.

“Развълнувани сме да привлечем такъв страхотен екип, с доказан опит в машинното обучение и софтуерния анализ на платформи със свръхрастеж. Екипът е висококвалифициран и ще помогне на Insurify да подобри разбирането си за поведението на клиентите. Основен фокус на професионалистите ще бъде мащабирането на машинното обучение, персонализацията и технологиите за оформяне на препоръки към различните продуктови линии и канали“.

Снежина Захария

Новият офис на Insurify в България илюстрира набраната инерция в развитието на компанията, която продължава разширяването си в световен мащаб и през 2021 г. цели да удвои броя на служителите си в София.

Insurify (insurify.com) работи с най-големите застрахователни компании в САЩ. Отскоро компанията започна да предлага и интегрирани застрахователни услуги, като осъществи важно партньорство с Toyota. В резултат на това сътрудничество, клиентите на Toyota могат да сравняват застрахователни полици за автомобили с персонализирани предложения, захранени от базата данни на Insurify.

Базирана в Кеймбридж, Масачузетс, САЩ, Insurify е платформа за съпоставяне на застраховки за автомобили, недвижимо имущество и живот, която помага на потребителите да спестят време и пари.

Компанията успява да продаде застраховки с покритие на стойност 170 милиарда долара на над 4 милиона клиенти, с което постига 20-кратен ръст на приходите си от 2016 г. насам и печели многобройни награди на застрахователната индустрия, сред които: “Forbes Fintech 50” 2020, The Digital Insurer’s “North America InsurTech Startup of 2019”, FinTech Global’s “2019’s Most Innovative InsurTech Companies“, ACORD’s “2018 Top 10 Insurance Leaders” и “Insurance Disruptor Awards.”