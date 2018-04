Преглед на печата за 17 април

Снимка: Pixabay

Европредседателството - преполовено, културната програма още не е почнала

В. Сега

Културната програма, избрана с конкурс, която трябваше да съпътства българското европредседателство и да рекламира страната ни пред чуждестранните гости, ще се случи с такова голямо закъснение, че на практика се обезсмисля, тъй като малцина от посещаващите България чужденци ще могат да я видят.

Културният календар закъснява драстично, досега - 3 месеца и половина след началото на председателството - са се състояли само две събития от планираните 55. Това стана ясно от отговори на Борислав Геронтиев, шеф на Националния фонд "Култура", който финансира въпросните събития, на въпроси на в. "Сега". Общият бюджет за културни събития за шестте месеца е 4 млн. лв. за проекти в страната и още 2.4 млн. лв. за реклама в чужбина. Централните събития са съвсем малко - откриващият и закриващият концерт - за тях са отделени 350 хил. лв., и мероприятия на посолствата ни в чужбина - за 900 хил. лв. "Гвоздеят" е програмата на фонд "Култура", за която са отпуснати 1.65 млн. лв.

Цацаров очаква още бягства от затворите

В. Сега

Бягствата от затвори ще продължат, ако държавата не инвестира в места за лишаване от свобода, заплати на надзиратели и техническото им оборудване. Това прогнозира главният прокурор Сотир Цацаров. Според него всички опасни затворници трябва да бъдат събрани на едно място, в което да има изключително строг режим, а затворените да носят униформи. Не стана ясно дали главният прокурор говори за изцяло нов затвор, каквато идея лансира наскоро правосъдният министър Цецка Цачева.

Прогнозата на главния прокурор идва на фона на двуседмично неуспешно издирване на избягалите от Софийския затвор Владимир Пелов и Радослав Колев. Няма следа и от избягалия от затворническото общежитие "Хеброс" в Пловдив, който не се прибра от работа.

Комисията за ЧЕЗ ще иска още подробности за сделката

В. Сега

Парламентарната комисия за проучване на сделката за ЧЕЗ ще поиска информация от кандидат-купувача "Инерком" на Гинка Върбакова докъде е стигнала сделката, съобщи вчера депутатът от БСП и член на комисията Крум Зарков. Пред Би Ти Ви той коментира, че депутатите са събрали много информация, но все още има неясноти.

"Разбра се например, че когато правителството в края на февруари каза, че за първи път чува за тази сделка, това е било, меко казано, преувеличено, защото за сделката се е знаело доста преди това. Още през ноември миналата година консултантът по сделката е уведомил една от банките, че те ще бъдат избрани за продавач, и самата банка е заявила, че е готова да финансира тази сделка с 80 млн. евро, което беше вторият въпрос - откъде идват парите", обясни Зарков.

Българите - в Европа, а у нас внасят работници от Украйна и Армения

В. 24 часа

България изнася камериерки, зидари и селскостопански работници в чужбина, докато бизнесът изпитва остър глад за работна ръка и за същите позиции внася арменци, украинци и молдовци. През миналата година с официалното посредничество на държавата зад граница сме изнесли нискоквалифицирани работници за хотелиерството, ресторантьорството и селското стопанство. Общо 2133 българи са започнали работа зад граница по линия на европейската мрежа за заетост ЕURES, чийто член е Агенцията по заетостта през 2017 г.

Горанов: Реформата в НАП ще намали изкушенията и непозволено сприятеляване с тези, които се проверяват

В. 24 часа

Националната агенция за приходите започна важна реформа, която по думите на финансовия министър Владислав Горанов ще намали изкушeнията и непозволеното сприятеляване на данъчните и ревизорите с тези, които проверяват. От 1 май звено “Оперативни проверки” ще бъде закрито. Договорите на 250 човека, които работят в него, ще бъдат прекратени. Функциите на това звено, създадено през 2000 година, за да проверява на място търговски обекти и офиси дали се спазва данъчното законодателство, ще бъдат поети от други отдели.

Функцията на оперативните проверки се закрива като структура и част от дейността ѝ ще премине във “Фискален контрол. Всеки служител ще може да кандидатства с конкурс, ако отговаря на условията на приходната администрация. Съкращения в щата на НАП няма да има Това обясни Горанов по повод закриването на звено “Оперативни проверки”.

Караянчева преговаря за падане на US визите

В. Стандарт

Ще поставя въпроса за визите за български граждани за САЩ на най-високо парламентарно ниво по време на разговора ми с председателя на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ Пол Раян. Това заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева на срещата си с представители на българската общност във Вашингтон.

Раян е вторият по влияние републиканец след президента Доналд Тръмп. Решението на въпроса с визите зависи от Конгреса, който е приел закон, според който за да паднат визите за една страна, отказите за тях трябва да са под 3%. За България този процент варира между 9 и 17. Караянчева информира сънародниците ни за успешното провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС. Те пък от своя страна изразиха благодарност за това че държавата финансира български училища в САЩ и по света.

Две трети от родените 1960 г. с до 50 лв. за старини

В. Монитор

Около 70% от първите пенсионери, имащи право на втора пенсия, ще получат не повече от 50 лева от втория стълб на пенсионната система, повечето около 30 лева. Едва 20% от лицата, които се пенсионират в периода 2021 и 2037 г., ще получат втора пенсия между 50 и 100 лева. Останалите 10% ще могат да очакват втора пенсия от над 100 лева от частните фондове. Това става ясно от публикуваната за обществено обсъждане от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) концепция за фазата на изплащане на пенсии от втория стълб.

В документа се посочват разчети за очакван размер на натрупванията в индивидуалните партиди на лица, осигуряващи се върху минималната работна заплата, средния осигурителен доход и максималния осигурителен доход, както и за прогнозен размер на пожизнените пенсии.

70% от първите пенсионери – тези, които се пенсионират между 2021 и 2037 година, ще получат по под 50 лева – средно с около 20% по-ниска пенсия от НОИ, ако останат във втория стълб. Припомняме, че през 2015 година ГЕРБ даде възможност осигурените лица да прехвърлят партидите си в НОИ и така да получават само пенсия от държавата вместо от частните пенсионни фондове.

Над 161 000 нашенци вземат над 2 бона заплата

В. Монитор

Над 161 хиляди българи получават заплата от над 2000 лева месечно, или 24 000 лева годишно. От тях точно 33 339 са хората, които получават над 5000 лева месечно. Това сочат данните на Министерството на труда и социалната политика. За период от четири години бългapитe cъc зaплaтa нaд 2000 лeвa ca ce yвeличили c 65%, a тeзи c дoxoди нaд 5000 лeвa - c 62%.



По статията работи: Надежда Бочева