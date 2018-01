Публично-частно партньорство и застраховане ще намалят риска при бедствия

Снимка: Архив БТА

Липсата на осигурен директен и бърз достъп до достатъчно финансови средства може да възпрепятства справянето с негативните последици от бедствия с голям мащаб. Това пише в проекта на Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2017 - 2030 г., предложен за обсъждане в Портала за обществени консултации към Министерския съвет до 4 февруари.

Експертите, подготвили документа, смятат, че за намаляване на риска от бедствия е нужно изграждане на система за събиране, анализ на данни за риска от бедствия. Те са необходими, за да се вземат мерки за своевременното възстановяване на основни обществени услуги, инфраструктура, подпомагането на най-уязвимите групи от населението и бизнеса, за не се стигне до дълготрайни социални и икономически последици.

Данните от досегашните природни бедствия и промишлени аварии показват необходимостта от промяна в процеса на приоритизиране на финансирането, като се увеличи делът на инвестираните средства в планирани превантивни дейности, чрез използване на публично-частно партньорство.

Освен с осигуряване на източници за допълващо финансиране, мерките включват използване на застраховането за увеличаване частта компенсирани загуби.

Изследванията и проучванията показват, че публичните и частните инвестиции в намаляване на риска от бедствия значително редуцират разходите, необходими за реагиране и възстановяване след бедствия.

Нужно е да се направи анализ "разход - ползи" за ефекта от осъществяването на публични и частни инвестиции в превантивни действия. Необходимо е да се знае кой е изложен на риск, кой понася финансовата тежест и съответно за кого са ползите от предотвратените последици от бедствия, се посочва в проекта за национална стратегия.

Следването на такъв подход при изготвянето на детайлен и цялостен анализ "разход-ползи" може да повиши интереса и съответно да привлече повече инвестиции в мерки за намаляване на риска. Основен проблем при извършването на такъв вид инвестиции, особено от страна на частния сектор, остава фактът, че някои мерки нямат непосредствен ефект, т.е. възможно е да отнеме десетки години, за да се извлекат ползите или да се възвърнат инвестираните средства, се отчита в документа.

За осъществяването на стратегията е необходимо участието и активното ангажиране на публичния и на частния сектор, научната общност, доброволните формирования, организациите с нестопанска цел и населението, се препоръчва в бъдещата стратегия.

Според данните от EM-DAT (The International Disaster Database - Centre for Research on the Epidemiology of Disasters-CRED) България е била засегната предимно от наводнения, екстремни температури, бури, пожари и земетресения.

От 1996 г. до 2016 година в 19 наводнения в страната са загинали 77 души и са засегнати 60 017 човека. От 1927 г. до 1996 година в шест по-големи земетресения са загинали 131 души.

В страната са регистрирани и значителни транспортни и индустриални инциденти, които са отнели живота на много хора и са нанесли значителни щети. Въпреки че данните на EM-DAT са непълни, при анализирането им прави впечатление фактът, че десетте най-тежки бедствия и инциденти са регистрирани през последните 15 години, посочват авторите на документа.

В периода от 2002 г. до 2017 г. България е мобилизирала пет пъти фонд "Солидарност" на Европейския съюз, поради възникнали бедствия, четири от които са класифицирани като "голямо природно бедствие" и съответно едно, като "регионално природно бедствие".

Съгласно обобщените данни през 2005 г. страната ни е била засегната от две наводнения, причинили общо загуби в размер на 459 млн. евро, а получената финансова помощ от фонда е общо 20,3 млн. евро.

През 2014 г. вследствие на проливни валежи, придружени с гръмотевични бури и градушки, наводнения и свлачища през юни и юли са причинени щети, възлизащи на 390 млн. евро, а финансовата помощ от фонд "Солидарност" е 12,5 млн. евро.

Очакваното покритие от застраховки, което би следвало да компенсира значителна част от нанесените загуби през 2014 г., е едва малко над 4,535 млн. лева, т.е. 0,59% от загубите.

През 2015 г. България отново мобилизира фонд "Солидарност" във връзка с настъпилите тежки зимни условия през януари, които причиняват загуби в размер на 243 млн. евро. В резултат, страната ни получава помощ от 6,4 млн. евро.

По данни на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за периода 2010-2015 г. са поискани финансови ресурси в размер над 1,227 млрд. лева, като отпуснатите средства са над 437 млн. лева (35,62%).

За извършване на превантивни дейности са поискани над 324 млн. лева (26,43% от всички заявени средства), като са отпуснати 50,641 млн. лева, което представлява 15,6% от необходимата сума. За същия период са заявени средства: за спасителни и неотложни аварийни работи - 99 071 357 лева (8,07%), за неотложни възстановителни работи - 769 206 235 лева (62,69%) и за възстановителна помощ - 32 758 351 лева (2,67%).

Отпуснатите средства за периода 2010-2015 г., са: за спасителни и неотложни аварийни работи – над 72,704 млн. лева (73,39% от необходимата сума), за неотложни възстановителни работи – над 294,863 млн. лева (38,33% от необходимата сума) и за възстановителна помощ – над 17,894 млн. лева (54,62 % от необходимата сума).

Видно е, че възможности за финансиране след настъпило бедствие обаче се отличават със сериозни недостатъци, пише в проектостратегията.

Прегледът на възникналите бедствия показва, че голяма част от тях са причинени вследствие на природни явления. В тази връзка е необходимо да се отчетат резултатите от извършени проучвания, според които средната годишна температура на въздуха в България през последните две десетилетия (1988-2011 г.) се е повишила средно с 1,3 градуса в сравнение с тази от периода 1961-1990 г. Установени са и значителни вариации в количеството на валежите през отделните години за периода 1988-2011 г.

Прогнозираните промени в температурите и валежите показват, че в зависимост от използвания сценарий, средната температура на въздуха в страната ще нарасне към 2082-2100 г. спрямо нормата от 1961 - 1990 г. с от 2 до 7 градуса.

Според прогнозите се очаква намаление на средногодишните валежи в рамките на 10-20% към края на века, както и увеличаване на броя и интензивността на сухи и горещи периоди през лятото.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Десислава Попова