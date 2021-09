Три филма разказват за историята на здравните кризи в България

Подкрепата на трите общообразователни филма за историята на пандемиите в България от правителствата на Норвегия, на Исландия, на Лихтенщайн показва доверие, но и подкрепа към проекта My Century: Your history on camera. Това съобщиха в ефира на Bloomberg TV Bulgaria журналистъти Анина Чилева, психолог и експерт по обществено здраве в Националния център по хигиена.

“Ние изследваме основно 20-и век и то през периода на комунизма, който е недостатъчно осветлен в България, както и за него не се говори много в училищата”, посочи Велислав Радев и уточни, че подготовката на филмите е отнела няколко месеца, като архивните кадри са взети от Националната филмотека.

Там е намерен филмът за ваксината БЦЖ срещу туберкулоза от 1950 г. Друг филм, който показва историята на здравна криза в България е този за ХИВ на режисьора Атанас Киряков, който е заснет през 1989 г.

“Филмите вече са на нашия сайт - MyCentury.tv. Могат да се видят и в YouTube канала, който носи същото име. Но по-важното е, че те стават част от електронните учебници на издателство “Просвета”. Това означава, че те влизат в училищата”, съобщи Радев.

Анина Чилева, която има принос за кампанията за превенция на ХИВ, заяви, че най-важното е да има елемент на убеждаване, когато се предават подобен тип послания на хората.

“Не стига само да се направи информационна кампания и да се каже какво трябва да правим и какво не трябва да правим. Трябва да разберем какво кара хората да се страхуват толкова от това заболяване. В противен случай няма да стане. От години се говори колко е вредно пушенето и че не трябва да се пуши, но особени резултати нямаше, докато хората не започнаха да бъдат убеждаван, а не само информирани”, е мнението на здравния експерт.

Чилева е категорична, че при кампаниите за превенция на ХИВ/СПИН е имало много специалисти, които са работили на терен с всички уязвими групи, които са в риск от СПИН, за да се разпространи информацията сред тяхната общност.

Анина Чилева препоръча подобно нещо да се направи и в кампанията за превенция на Covid-19.

Какво показва филмът за здравните медиатори сред ромското население. Кои здравни експерти, които са авторитети в здравеопазването в България, имат участие във филмите? Какви послания правят филмите към гражданското общество? Как е финансиран филмът от предишната кампания срещу ХИВ/СПИН?

