Глобалният IT център на Atos в България очаква растеж на бизнеса си през 2021 г.

Снимка: Atos

Христо Христов има над 20 години опит в сферата на информационните технологии. Кариерният си път започва в системата на Кока-Кола, след което продължава развитието си в IBM, където работи в продължение на 13 години. През това време е заемал различни позиции, управлявайки бизнеса на компанията, свързан със SAP, Oracle и Microsoft за региона на Централна и Източна Европа.

През 2018 г. Христов оглавява глобалния IT център за компетенции на Atos (Atos Bulgaria Competency Center) в София, предоставящ IT решения и услуги за индустрията за производство и дистрибуция на бързооборотни стоки. Благодарение на своята експертиза едновременно в IT сферата и индустрията на бързообортните стоки, тази организация на Atos в България действа като глобален инкубатор за иновации. Центърът осигурява експертно обслужване по време на целия жизнен цикъл на един проект – от консултирането и планирането, през изпълнението, до продължаващата във времето поддръжка.

В момента експертите, работещи в Atos Bulgaria Competency Center, са над 460, а проектите, които управляват, обхващат 28 държави. Сред най-големите клиенти на компанията е Кока-Кола Хеленик Ботлинг Къмпъни.

През 2020 година компанията беше отличена с престижното отличие Great Place To Work, измерващо ангажираността и нивото на доверие на служителите към фирмата.

- Каква беше за вас 2020 година и как ви се отрази кризата с COVID-19?

- Въпреки непредвидените обстоятелства около коронавируса за нашия бизнес годината ще приключи добре. Нашите проекти не намаляха и през цялото време работихме на пълни обороти.

Продължихме да наемаме нови кадри, за да може да отговорим на очакванията на нашите клиенти. Трудност изпитахме с реорганизацията на офиса и изцяло дистанционния начин на работа, но само в първите месеци на пандемията. Екипът ни бързо овладя новата ситуация и съм благодарен, че колегите ни са толкова гъвкави и че естеството на работата ни позволи да продължим дейност и дистанционно.

- В каква посока ще поеме бизнесът ви през следващата година?

- Със сигурност обстановката в страната и по света ще са от значение, но ние имаме дългосрочни отношения с нашите клиенти и ще продължим активно работата си, за да предоставим най-добрите услуги за тях. През 2021 година ще продължим да наемаме нови кадри, защото бизнесът ни расте, а с него и необходимостта от увеличаване на екипа ни.

Сигурни сме, че заедно с нашите клиенти ще постигнем растеж и през следващата година.

- Глобалният център за компетенции на Atos в България беше създаден преди 3 години в София. Какво постигнахте за тези три години и доволни ли сте от резултатите?

- Смятам, че за това време центърът се утвърди като предпочитан работодател за кадри с опит и интереси в SAP и IT услугите. Към момента при нас работят над 460 души в чисто нов офис, в който се нанесохме в началото на 2019 година.

Разраснахме стратегическата си роля за доставчик на IT услуги за CPG и F&B индустриите, като добавихме няколко нови ключови клиента към своето портфолио. Работим по изключително комплексни проекти за световни гиганти като Кока-Кола Хеленик, Swarovski, Thysenkrupp, а както и за няколко български компании.

Резултатите говорят сами за себе си и мисля, че ролята на центъра ще бъде все по-важна оттук нататък, особено за тези компании, които тепърва тръгват по пътя на дигитализацията.

- Какви специалисти търсите и има ли в България все още глад за кадри в IT сферата?

- При нас най-активно се търсят SAP консултанти и специалисти с технически профил – имаме различни позиции от разработчици до експерти в областта на ERP/CRM системите.

За да изградиш експертиза като SAP консултант, се изисква доста труд, мотивация и желание за учене. Хубавото е, че при нас има страхотни кадри с дългогодишен опит в сферата, от които новите ни колеги могат да черпят знания.

По отношение на кадрите смятам, че в следващите години ще става все по-интересно, защото самите технологии се променят и това изисква нови знания, зараждат се нови професии, за които се надявам, че българският трудов пазар ще е готов да отговори.

България има огромно предимство, защото нашите специалисти освен добре подготвени владеят и редица чужди езици. В допълнение стабилната икономика и фактът, че сме част от ЕС, ни прави атрактивна дестинация за редица бизнеси и инвестиции. Все повече не цената, а качеството на продукта, който доставяме, е причина за клиентите да се обръщат към български доставчици.

- Atos е световен лидер в дигиталната трансформация. Как българското звено подпомага тази дейност на компанията майка?

- Смея да кажа, че ние сме в основата за IT развитието на сегмента на компанията, който е фокусиран върху бързооборотните стоки и хранително-вкусовата промишленост.

Подкрепяме развитието на бизнеса на клиентите си с редица иновативни решения. Такъв пример е cloud базиранотo IoT решение Connected Coolers, помагащо на търговците да следят и да увеличават продажбите си дори по време на пандемията. С него в реално време те могат да проследяват всички метрики, свързани с хладилните витрини в точките за продажба.

Ние сме и сред водещите експерти в имплементацията на S/4 Hana – ERP решението на SAP от най-ново поколение. Пример за ролята ни на глобално ниво са и проектите, реализирани от нашия екип извън рамките на Европа – Тайван, Китай, САЩ.

Всичко това са само малка част от примерите за нашия принос към стратегията на Atos за дигиталната трансформация.

- През тази година спечелихте наградата Great Place to Work, което се дава на работодатели с отлична работна среда. Какво ви отличава от останалите работодатели на пазара?

- Тази награда значи много за нас и дойде в момент, в който екипът ни преживя първата вълна на пандемията. Тогава повече от всякога се нуждаехме от силен и мотивиращ фактор, за да продължим да даваме най-доброто от себе си на работното място.

Отличието се дава след много обстойно проучване на вътрешната среда, културата във фирмата и нейните практики спрямо служителите. Според проучването 80% от нашите служители се чувстват сигурни при нас и са горди от своята работа. Наградата е наистина ценна за нас поради факта, че се присъжда от независимата международна организация Great Place to Work Institute.

Резултатите от проучването се дължат от една страна на факта, че Атос е наистина много добър работодател, който се грижи за своите служители. А от друга страна на това, че ние сме една от малкото консултантски компании на българския пазар, която може да предложи толкова задълбочена SAP експертиза, работейки по наистина много комплексни IT проекти за реномирани клиенти. Осигуряваме възможност за работа с най-новите технологии и неограничена възможност за професионално израстване. И смятам, че това също е част от нашето "great place to work" (страхотно място за работа).

Работата е предизвикателна и вярвам, че колегите се чувстват мотивирани да разширяват експертизата си и да са част от развитието на информационните технологии.