Екокампания ще се опита да промени кода на биткойна

Биткойнът ще трябва да се изправи пред нова порция обвинения заради влиянието, което оказва върху околната среда.

Няколко природозащитни организации, включително „Грийнпийс“, и криптомилиардерът Крис Ларсен започват кампанията „Променете кода, не климата“ (Change the Code, Not the Climate), чиято цел е да окаже натиск върху биткойн общността за промяна на извършването на трансакциите, за чието осъществяване се използва толкова електричество, колкото в цяла Швеция, съобщава Bloomberg.

До пет години биткойнът може да се нуждае от електричество, колкото Япония, каза Ларсен в интервю.

В рамките на кампанията ще бъдат купени реклами във водещи издания за месец. „Грийнпийс“, Environmental Working Group и други местни активистки организации също така мобилизират и своите членове. Кампанията вече е достигнала до десетина ключови хора и корпорации, някои от които се занимават конкретно с биткойни, като в същото време са ангажирани и с принципите на ESG (за защита на околната среда, добри социални и управленски практики – бел. ред.), посочва Майкъл Брюн, който ръководи кампанията.

„Надяваме се – особено като се има предвид, че биткойнът сега е финансиран от организации и индивидуални лица, които ги е грижа за климата – че можем да принудим лидерите да се съгласят, че това е проблем, който трябва да бъде адресиран“, казва Брюн. „Goldman Sachs, BlackRock, PayPal, Venmo, Fidelity – има много компании, които очакваме да бъдат полезни“, коментира той.

Кампанията разчита на няколко фактора за успеха си. Един от тях е нарастващото раздразнение в някои общности в САЩ, които се оказаха домакини на копачи на биткойни. След като Китай забрани добива миналата година, поток от миньори се премести в САЩ.

В същото време основният конкурент на биткойна – етерът, се готви за голямо софтуерно подобрение, което ще го направи по-екологична алтернатива. Също както и биткойна, токенът използва огромни ферми от сървъри за извършване на трансакции чрез процес, наречен доказателство за работа (Proof of Work). Но в рамките на месеци се очаква етерът да премине към друга система, наречена доказателство за собственост, което се очаква да намали енергийното потребление с 99%.

„Сега, с промяната на етера, биткойнът наистина“ остава изолиран, коментира Ларсен. „Някои от новите протоколи – солана, кардано – са изградени върху ниско енергийно потребление", допълни той. Ларсен заяви, че ще вложи 5 млн. долара в кампанията отчасти защото чувства, че биткойнът няма да продължи да се радва на инвеститорска подкрепа, ако не се промени. Бизнесменът притежава биткойни, етери и рипъли.

Според списъка с милиардери на Forbes той е притежавал миналата година състояние от 3,4 млрд. долара. Той е и изпълнителен председател и съосновател на Ripple, компанията, която поддържа едноименната криптовалута.

Ларсен обаче отхвърля възможността да гледа на биткойна като на конкурент. „Ако бях притеснен за биткойна като конкурент, най-вероятно най-доброто нещо, което мога да направя, е да го оставя да продължи по пътя си“, коментира милиардерът. Според него обаче това е един „неустойчив път“.

Притесненията за влиянието на биткойна върху околната среда излязоха отново на преден план миналата година, когато Илон Мъск заяви, че неговата Tesla Inc. ще поднови приема на биткойни като начин за плащане само ако най-малко 50% от добива разчита на възобновяема енергия.

